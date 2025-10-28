Губернатор Курской области Александр Хинштейн осудил заявления в адрес жителей его региона, сделанные его коллегой из Запорожской области Евгением Балицким о том, что куряне «не защитили» свою землю во время вторжения в приграничье Вооруженных сил Украины в августе 2024 года.

Курский глава выразил «удивление и недоумение» после просмотра видео с прямой линии Балицкого, состоявшейся 28 октября. Поводом для этого стали слова губернатора Запорожской области, который, говоря о защите возглавляемого им региона, заявил: «В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам».

При этом запорожский губернатор упомянул вклад бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, который весной этого года был осужден за мошенничество — хищение более 100 млн рублей (1,7 тыс. тонн металлопроката) при строительстве оборонительных сооружений. Несмотря на приговор и лишение звания генерал-майора, Балицкий летом наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это награждение, указал, что регионы вправе самостоятельно награждать граждан России своими знаками отличия.

По словам Хинштейна, такие высказывания являются абсолютно неприемлемыми. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что «даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы.

«А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — добавил курский глава.

Особое возмущение Хинштейна вызвало то, что Балицкий ошибочно именует жителей Курской области «курчанами», при этом никогда не бывал в регионе. Он выразил надежду, что у его «коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона».

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в начале августа 2024 года. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину и полном освобождении региона.

По заявлению на тот момент еще врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сделанному в мае 2025 года, в ходе работ после освобождения населенных пунктов силами военных и следователей были обнаружены тела 304 мирных жителей, большинство из которых к тому моменту уже опознали.

Позднее, 25 июля, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин привел уточненные итоговые данные: общее число погибших в результате вторжения ВСУ достигло 331 мирного жителя области. Количество раненых, по его словам, составило 553 человека, среди которых 25 несовершеннолетних.