То, что украинские политики и военные начали открыто угрожать ударами по глубокому российскому тылу, свидетельствует о готовности США и НАТО к прямому противостоянию с РФ. Таким мнением с Инфо24 поделился обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил «возросшую смелость Киева», которая, по его мнению, может свидетельствовать о готовности Запада вступить с Россией в прямое военное противостояние. Эта гипотеза, считает Баранец, подтверждается и решением Вашингтона снять ограничения на удары вглубь российской территории американскими ракетами.

«Кроме того, Белый дом призывает европейские страны усиливать давление на Россию. То есть они будут пытаться сломить президента РФ Владимира Путина с помощью разгрома нашей экономики и энергетики, чтобы усадить его за стол переговоров и завершить украинский конфликт на невыгодных для нас условиях», — прогнозирует военный эксперт.

По его словам, украинские власти «почувствовали себя смелыми и дерзкими», после того как «залезли под юбку США и НАТО». Баранец сравнил Киев с «сопливым пацаном, которого все время били по морде во дворе», поэтому он «пошел и пожаловался большому бандиту, который пообещал ему свою защиту».

«Теперь этот пацан показывает свой описанный кулачок и говорит: „Вот я вам дам!“ То есть чем сильнее американцы накачивают украинцев оружием, тем больше они храбреют», — рассуждает отставной полковник.

Он считает, что под действием американской поддержки украинцы «вообще сошли с ума», поэтому «направо и налево кричат о готовности уничтожить все армии мира».

«Но на самом деле все это бравада, мы и не таких били», — подытожил Баранец.

При этом эксперт признал, что появлением дальнобойных ракет «Томагавк» и «Барракуда» украинская армия при поддержке американцев сможет поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Предуралье. Он призвал россиян «прямо себе говорить, что это серьезная угроза, и думать о том, как мы будем ей противодействовать».

Напомним, на днях глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об имеющемся в распоряжении Киева дальнобойном оружии, которое способно уничтожить объекты в любой точке России. Он анонсировал применение этого вооружения в ближайшее время. Впоследствии глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов пригрозил Москве блэкаутом, если ВС РФ оставят Киев без электроснабжения.

С аналогичной угрозой выступал и сам украинский лидер Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его заявления, расценил их как свидетельство того, что Киев настроен на мысли «о войне, а не о мире».