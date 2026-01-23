Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение своих конституционных прав. Об этом RTVI сообщил его адвокат Александр Молохов. Обращение в КС РФ он назвал «последним патроном» у защиты и признал, что иных правовых возможностей добиться освобождения Стрелкова больше не осталось.

Как сообщил Молохов, заявление в Конституционный суд было подано в последний момент. «Надеялись на прямую отмену Верховным судом приговора, но зампред ВС РФ [Владимир] Давыдов окончательно отказал только 12 декабря 2025 года», — объяснил столь позднее обращение в высший судебный орган конституционного контроля в стране адвокат.

В своей жалобе Игорь Стрелков просит провести «проверку конституционности» седьмой части статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса в системной связи с рядом других статей. Они касаются судебного протокола.

По мнению Стрелкова и его защитника, в настоящее время не существует гарантий, позволяющих добиться того, чтобы замечания на протокол судебного заседания рассматривались тем судом, который вынес приговор, как это произошло в деле экс-министра обороны ДНР. Тогда, в 2024 году, защита подала свои замечания сразу после ознакомления с протоколом, однако к тому моменту уголовное дело уже перекочевало в апелляционную инстанцию.

«Судья первой инстанции «рассматривала» замечания адвоката Молохова, уже не имея в своем распоряжении материалов уголовного дела ( которые находились в суде апелляционной инстанции, то есть не имея в наличии даже самого текста протокола, на который были поданы замечания. Такое «рассмотрение» безусловно является фиктивным и не соответствует требованиям уголовно-процессуальной формы», — говорится в жалобе Стрелкова в КС РФ.

В документе также сказано, что и в случае с одним из свидетелей по делу имело место «воспрепятствование своевременному ознакомлению» с протоколом. Таким образом, говорится в жалобе Стрелкова, суд первой инстанции не выполнил свою обязанность по обеспечению права на подачу и рассмотрение замечаний на протокол защитой подсудимого и свидетелем защиты до направления дела в апелляцию. В результате, говорится в жалобе, Стрелков, его адвокат Молохов и свидетель Колос «были лишены возможности исправить существенные недостатки протокола судебного заседания», что «не могло не оказать влияние на законность и обоснованность вынесенного приговора и возможность его эффективного обжалования».

В жалобе приводятся и другие, по мнению защиты, нарушения конституционных прав Стрелкова. Как отметил в беседе с RTVI адвокат Молохов, он и его подзащитный надеются на то, что Конституционный суд прислушается к их доводом.

«Рассчитываем, что КС РФ даст такое толкование, которое позволит опрокинуть приговор», — сказал Молохов.

По его словам, жалобы Конституционный суд обычно рассматривает в течение 1-2 месяцев. Молохов подчеркнул, что сам Стрелков при рассмотрении жалобы присутствовать не будет.

Игорь Стрелков, занимавший в 2014 году пост министра обороны ДНР, в июле 2023 года был задержан в Москве по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования стали публикации Стрелкова о ситуации в Крыму. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. После чего Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Позже приговор в силе оставил и Верховный суд.

Сам Стрелков свою вину признавать отказался. Он отбывает наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области. В колонии, как рассказывал Стрелков RTVI, он получил диплом электрика, но по-прежнему работает намеловщиком в швейном цеху.