Чтобы избежать скандалов и запретов, подобных случаю с Roblox, компьютерные игры должен предварительно проверять искусственный интеллект (ИИ). Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Лучше, когда изначально нет возможности ребенку даже найти какую-то плохую игру. Тогда и нам запрещать ничего не придется», — отметила она.

Депутат предложила создать систему, в рамках которой компьютерные игры будут проходить автоматическую проверку на предмет безопасности и уместности детского пользования. ИИ, по ее мнению, позволит ускорить этот процесс и сделать его более надежным и эффективным. Буцкая подчеркнула, что в случае, если после процедуры у родителей возникнут вопросы, то дело перейдет к компетентному в этой области эксперту.

Roblox — игровая онлайн-платформа, насчитывающая около сотни миллионов активных пользователей в месяц. В ней игроки создают виртуальные миры и приглашают туда других юзеров.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал платформу в связи с распространением на ней экстремистских материалов и контента, содержащего пропаганду ЛГБТ*. Помимо этого в ведомстве сообщили, что игра популярна среди педофилов. В этой игре, как отметили в РКН, дети зачастую становятся жертвами сексуальных домогательств. Кроме того, регулятор рассказал о существовании тематических комнат внутри сервиса, где пользователи могут моделировать террористические атаки, нападения на школы и участие в азартных играх.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в связи с блокировкой поступило большое количество детских обращений. По этому поводу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила в общей сложности 63 тыс. писем от школьников, студентов и родителей. По ее словам, каждый второй ребенок заявил «о желании уехать из России» из-за случившегося. Она отметила, что к Roblox «есть вопросы», однако детям не предоставили альтернативы.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено