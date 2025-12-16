Проходящий военную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского рэпер Macan (Андрей Косолапов) накануне выложил в Instagram* видео о том, как он учится управлять беспилотником. Член комитета Госдумы по обороне Сергей Колесник объяснил корреспонденту RTVI, имел ли Macan право так делать.

По словам депутата, санкционированная съемка и публикация видео из действующей части — это положительное явление, так как «это популяризация службы в Вооруженных силах».

Колесник привел в качестве примера агитбригады, которые показывали, как проходит служба. Что же касается вопроса секретности — по уставу всё снятое в части предварительно отсматривает политрук.

«Молодец, пошел служить, мучился долго, но хватило мужества пойти служить. Нормальный мужчина должен пройти службу в армии. Он вернется другим человеком. Никита Михалков отслужил три года на флоте. Полно актеров, артистов, которые сейчас на СВО воюют», — заявил Колесник.

По словам депутата, поступок Macan’а — это пример другим популярным артистам.

«Вот так они и должны делать, служить в армии, а не мотаться, как Моргенштерны**, Милохины, на самокатах по Таиланду ездить. У нас молодежь стала инфантильная», — считает депутат.

Ранее рэпера Macan обвинили в том, что он находится в армии на особом положении и не соблюдает устав — в Росгвардии это опровергли.

*Принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена.

**Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.