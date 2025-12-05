Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, которые продолжались более двух часов. По итогам встречи была согласована программа развития российско-индийского сотрудничества до 2030 года. Что известно — в материале RTVI.

Переговоры Путина и Моди прошли в Нью-Дели, куда российский глава прибыл по приглашению индийского премьера 4 декабря. Сначала политики провели неформальную встречу, которая, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, продлилась более двух с половиной часов.

«Не знаю, что обсуждали, потому что беседа носила характер тет-а-тет и у нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали. Но сейчас в ходе переговоров это все прояснится», — пояснил Ушаков.

Затем Путин и Моди встретились на основной части переговоров, которая состоялась в президентском дворце в Нью-Дели. Премьер Индии назвал историческим этап российско-индийских отношений. По его словам, российский глава 25 лет назад заложил основу этого партнерства и «подпитывал эти отношения своим умелым руководством».

Он добавил, что отношения Москвы и Нью-Дели выдерживают испытания временем, а в их основе лежит взаимоуважение и доверие.

«Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель», — сказал Моди.

Путин назвал успешной встречу с Моди. По ее итогам была согласована программа развития российско-индийского сотрудничества до 2030 года. Президент России уточнил, что это комплексный документ. Кроме того, Москва и Нью-Дели назвали приоритетные области для взаимодействия стран.

Работа над упрощенным визовым режимом

Премьер-министр Индии рассказал, что страны обсуждают возможность введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней. По его словам, этот шаг поможет Москве и Нью-Дели «не только сблизиться между народами, но и даст новую силу нашему миру, странам и предоставит новые возможности для нас.

«Нам удалось подписать два соглашения сегодня [5 декабря] по продвижению этого. Совместно мы работаем по поводу образования и повышения квалификации. Мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены», — пояснил Моди.

Сотрудничество в области нефти, транспортные коридоры и АЭС

Страны обсудили текущее и потенциальное сотрудничество российских и индийских компаний в области нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, стороны договорились укреплять сотрудничество в создании стабильных транспортных коридоров. В частности, речь идет о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг», коридора Ченнаи — Владивосток и Северного морского пути.

Среди прочего, Путин заявил, что Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в «неэнергетическом применении ядерных технологий: в медицине, сельском хозяйстве и других областях».

Помощь в военно-технической сфере

Путин отметил, что Россия «более полувека» помогает в оснащении индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиации и флота. Во время переговоров были достигнуты договоренности, способствующие дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства.

Российско-индийский фармацевтический завод в Калужской области

Российский глава также поделился планами Москвы и Нью-Дели построить крупный фармацевтический комплекс в Калужской области. Он рассказал, что предприятие будет специализироваться на выпуске высококачественных противоопухолевых препаратов.

Реформа Совета безопасности ООН

Россия и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН. Они считают, что такая мера позволит «отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности».

«Россия подтвердила неизменную поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совета Безопасности», — говорится в заявлении двух стран по итогам переговоров.

Российско-украинский конфликт

Путин поблагодарил Моди за внимание к российско-украинскому конфликту и усилия, направленные «на разрешение этой ситуации». Российский глава отметил, что индийский премьер предоставил ему возможность подробно рассказать о том, что происходит на этом направлении и какие шаги предпринимаются «ля возможного мирного урегулирования этого кризиса».

Моди, в свою очередь, подчеркнул, что Путин рассказывает ему о происходящем на Украине, «как истинный друг».