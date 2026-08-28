Американский Институт изучения войны (ISW) в докладе от 27 августа утверждает, что неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ратклиффа в Москву может указывать на то, что «Россия готовит акт агрессии» против одной из стран НАТО в относительно близкой перспективе — с целью обесценить пятую статью устава альянса о коллективной обороне. При этом аналитики подчеркивают: речь вряд ли идет о полномасштабном вторжении в классическом понимании.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Ратклифф передал российской стороне предупреждение не атаковать страны НАТО. Politico со ссылкой на два источника уточняет, что предостережение касалось прежде всего Эстонии, Латвии и Литвы.

ISW обращает внимание на форму визита: Ратклифф прилетел в Москву военно-транспортным самолетом C-17 и передвигался по городу в составе американского кортежа — это, по мнению аналитиков, говорит о том, что Вашингтон расценивает имеющиеся разведданные как достаточно срочные и чувствительные, а не как предупреждение об отдаленной угрозе. Публично озвученные оценки американской разведки говорят лишь о возможности российских действий «в ближайшие несколько лет», однако сама манера поездки директора ЦРУ указывает на более сжатые сроки.

Почему это не похоже на 2021 год

Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в ноябре 2021 года — тогда Уильям Бёрнс якобы пытался в последний момент удержать Россию от проведения СВО. ISW указывает, что параллели между той поездкой и нынешней ограничены: в конце 2021-го — начале 2022-го Россия уже вела масштабное сосредоточение техники и личного состава на границе с Украиной. Сейчас же институт не фиксирует подобных признаков подготовки крупного вторжения в страны Балтии, а сами эстонские и латвийские официальные лица заявляют, что их оценка угрозы не изменилась — то есть заметного наращивания российских сил вблизи их границ не наблюдается.

При этом ISW не исключает менее масштабного сценария — ударов по целям в странах Балтии или ограниченного вторжения небольшими силами, которые не требуют заметного заблаговременного накопления войск и потому не дают тех индикаторов, которые аналитики фиксировали в 2021 году.

Реакция Кремля и Прибалтики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа заявил, что сообщения об угрозе российской агрессии против стран НАТО не соответствуют действительности, и заявил об агрессивной политике Европы в отношении России. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в тот же день заявил, что Россия не станет атаковать Литву, Латвию и Эстонию, если те не предпримут агрессивных действий против российских территорий, включая Калининградскую область.

ISW расценивает подобные заявления как часть когнитивной войны, а не как реальную позицию Кремля, напоминая, что накануне событий 2022 года Москва точно так же публично отрицала свои планы.

Официальные лица стран Балтии призывают серьезно относиться к угрозе, но подчеркивают, что их текущая оценка риска не изменилась. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил 27 августа, что угрозу со стороны России нужно воспринимать всерьез, но добавил, что оценка Таллином угрозы осталась прежней. Советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис от имени Эдгарса Ринкевича заявил, что риск российского вторжения в страну расценивается как низкий, а премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал граждан не беспокоиться из-за визита Ратклиффа в Москву.

По мнению ISW, страны Балтии сейчас в первую очередь стремятся успокоить население. При этом институт считает, что Россия может ограничиться ударами с воздуха, ракетными или дроновыми атаками, тем самым создав ситуацию, в которой Североатлантический совет, принимающий решения по статье 5 только единогласно, не сможет договориться о реакции, что нанесло бы серьезный удар по альянсу, который поддерживает Украину и фактически является ее тылом.