Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против ливанского движения «Хезболла» и заявила о подготовке к «многодневным боям». Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛа.

«Мы не только действуем в обороне, но и переходим в наступление. Мы должны подготовиться к предстоящим многодневным боям. Это требует сильной оборонительной готовности и постоянной наступательной готовности действовать непрерывными волнами, постоянно используя открывающиеся возможности», — заявил начальник Генштаба Израиля подполковник Эяль Замир.

ЦАХАЛ с ночи 2 марта наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск ракет в сторону Израиля. Первая широкая волна ударов последовала по Бейруту и Южному Ливану. Целью израильских военных были высокопоставленные представители «Хезболлы», штаб-квартиры и инфраструктура движения.

Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении удара по высокопоставленным боевикам «Хезболлы» в районе Бейрута и по одному из лидеров движения на юге Ливана. В результате обстрела погиб глава парламентского блока «Хезболла» Мухаммед Раад. Информацию о его смерти подтвердил президент Ливана Жозеф Аун.

Позже ЦАХАЛ сообщил о поражении складов оружия и дополнительной инфраструктуры в нескольких районах Ливана. Население юга страны эвакуируется в преддверии дальнейших ударов, заявили в израильской армии.

«Удары продолжаются — их интенсивность будет возрастать», — сказал командующий северным военным округом ЦАХАЛа генерал-майор Рафи Мило.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что «Хезболла» заплатит «высокую цену» за обстрелы, и назвал «мишенью для ликвидации» генсекретаря движения Наима Касема.

Наступательная операция в Ливане будет «масштабной и всеобъемлющей» и может включать в себя наземное вторжение, заявил саудовскому телеканалу Al-Hadath источник в израильских службах безопасности. По его словам, «ни для одного» политика, военного и сторонника «Хезболлы» «не будет никакого иммунитета».

По данным ливанского Миндзрава, в результате израильских авиаударов погиб 31 человек, 149 получили ранения.

Президент Ливана Жозеф Аун назвал ракетные удары Израиля «открытым актом враждебности», направленным против усилий по обеспечению стабильности в регионе. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил обстрелы со стороны Израиля, заявив, что власти не позволят «втянуть страну в новые авантюры» и примут меры для защиты населения.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, обосновав ее исходящими от Исламской республики ракетной и ядерной угрозами. В результате удара по Тегерану был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько членов его семьи, включая маленькую внучку.

Также погибли главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Временно исполняющим обязанности верховного лидера стал аятолла Алиреза Арафи. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии трех «очень хороших кандидатов» на пост главы Ирана, но не стал называть их имена.