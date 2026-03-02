Глава парламентского блока «Хезболла» Мухаммед Раад погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту, передает телеканал Al Hadath.

ТАСС сообщал, что истребители израильских ВВС атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в южных пригородах ливанской столицы. Они нанесли не менее десяти ударов по наземным целям.

Гибель Раада подтвердил президент Ливана Жозеф Аун. Он заявил, что запуск ракет по Израилю «наносит ущерб усилиям, направленным на то, чтобы уберечь Ливан от регионального конфликта».

Позже Alghad TV со ссылкой на Миндзрав Ливана сообщил, что в результате израильских авиаударов погиб 31 человек, еще 149 получили ранения. В южном пригороде Беруиа Аль-Дахие, предварительно, 20 погибших и 91 раненый, а в провинции Аль-Джануб на границе с Израилем погибли 11 человек и 58 пострадали.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали ее проведение ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Ирана. В ходе операции под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Временно исполняющим обязанности верховного лидера стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового лидера в Иране.

Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. 1 марта СМИ сообщали о многочисленных пусках ракет и БПЛА со стороны Ирана. Ударам подверглись военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы.

Al Hadath сообщал, что 2 марта жители деревень на юге Ливана массово покинули свои дома после ударов Израиля, которые последовали за запуском «Хезболлой» ракет по еврейскому государству. В Ливане также закрыты все школы и образовательные учреждения по решению Минобразования.