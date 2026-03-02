Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил о наличии трех «очень хороших кандидатов» на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Глава государства не стал называть их имена

«Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что сменой власти в стране все же должен заниматься иранский народ.

«От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность», — пояснил президент.

Трамп считает, что арабские государства Персидского залива не нуждаются в присоединении к США для нанесения ударов по Ирану несмотря на то, что Тегеран нанес ответные ракетные и беспилотные удары по многим из них, а также по Израилю.

Также президент США назвал несколько вариантов того, как, по его мнению, может выглядеть процедура передачи власти в Иране. Один из них схож со сценарием в Венесуэле после того, как американские военнослужащие захватили президента Николаса Мадуро с супругой и вывезли их в США.

«Я думаю, что то, что мы сделали в Венесуэле, — это идеальный сценарий», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что в этой операции все сохранили свои должности, «кроме двух человек».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали ее проведение ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Ирана. В ходе операции под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Убийство аятоллы осудил в том числе президент России Владимир Путин.

Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. 1 марта СМИ сообщали о многочисленных пусках ракет и БПЛА со стороны Ирана. Ударам подверглись военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы.

Трамп накануне заявил, что Иран предложил США возобновить переговоры. По словам американского лидера, некоторые из представителей Ирана, участвовавших в переговорах с США в последние недели, погибли.