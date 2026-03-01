В ходе атаки Израиля на Ирана погиб аятолла Али Хаменеи, верховный лидер страны — его смерть 1 марта подтвердили власти Исламской республики. Власть в государстве временно перейдет к совету из трех высших должностных лиц, который будет работать до выборов нового верховного лидера. В состав совета войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и аятолла Алиреза Арафи. Что о гибели Хаменеи и ее последствиях пишут российские военкоры — в материале RTVI.

Семен Пегов, Telegram-канал WarGonzo

Да, Хаменеи, все-таки, погиб. Над главной мечетью Ирана Имама Резы поднят черный флаг. После этого как-то совсем неприлично с Трампом о чем-то договариваться, какие-то контакты устанавливать. Неприлично и опасно. США, несмотря ни на кого, просто взяли и разбирают неугодную им страну в одиннадцати тысяч километрах от себя.

До какой еще степени можно унизить арабский мир! Все эти шейхи-шмейхи, принцы-шминцы с их небоскребами. Мало того, что в их регионе янки с евреями делают, что хотят, так они ещё и унизительных оплеух от братьев-мусульман наполучали. По сути, они никто, захотят и их грохнут. А нефть у них рано или поздно отберут.

Удивляешься стойкости персов. Вот это принципиальность и последовательность! Но насколько их хватит — вопрос. Чудес не бывает, сильный в этом мире побеждает слабого, если у слабого нет ядерного оружия, способного уничтожить всех.

Когда падет Иран, можно предсказать уже поведение «непредсказуемого» в меру упитанного и невоспитанного Трампа. Его взор опять обратится на Гренландию. Ну или на Канаду. Опять он пошумит-погремит, а потом «ам!» и скушает Кубу.

А что мы? А у нас квнщик Зеленский пятый год ездит куда хочет и болтает всякое.

Сергей Колясников, Telegram-канал Zergulio

Гибель Али Хаменеи подтвердило государственное телевидение Ирана. Кроме того, Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Убиты на рабочих местах. То есть верили в переговоры с США настолько, что даже мер секретности не соблюдалось.

Это уже клиника.

Telegram-канал «Повернутые на войне»

Спустя 6 часов после утверждений персов о том, что рахбар Хаменеи жив и легитимен Иран признал очевидное — он мертв. Кем бы он ни был, он ушел достойно. В отличие от Асада, никуда не бежал, не был сдан американцам собственной элитой, не прятался в бункере (где его все равно бы достали).

Кроме того, иранское государственное телевидение и агентство IRNA подтвердили гибель четырёх высших военных командиров, убитых на заседании Совета обороны: генерала Сейеда Абдолрахима Мусави (начальник Генерального штаба Вооруженных сил), генерала Мохаммада Пакпура (главнокомандующий КСИР), адмирала Али Шамхани (советник Хаменеи и секретарь Совета национальной безопасности), и генерала Азиза Насирзаде (министр обороны). Скорее всего, было убито несколько десятков генералов поменьше — парадокс, но Израилю и США уже второй раз удалось провести такое обезглавливание в начале войны.

Среди выживших — серый кардинал Лариджани и президент Пешкезиан. Под вопросом — сын Али Хаменеи Мотжтаба и уже многократно похороненный командир Кудс Исмаил Каани. Собственно, они сейчас ключевые фигуры, а гибель очередных генералов в Иране воспринимают не как потерю, а как кадровое перетряхивание и элемент карьерной лестницы.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Что показало убийство Аятоллы Хаменеи. Сообщается, что тело его было найдено под руинами собственной резиденции. Это в первую очередь говорит о том, что 86-летний иранский религиозный лидер сам выбрал эту судьбу.

Я не верю, что у него не было возможности спрятаться в бункере, как в свое время это сделал Зеленский. У Аятоллы наверняка были запасные командные пункты где-то под землей. Но он сам решил не прятаться.

И это тот фактор, который американцы никогда не учитывают, нападая на другие страны. Фактор менталитета, культурного кода, религиозности и даже фанатичности, если угодно.

Ударами по суверенному государству, которое пока ни на кого не напало, они хотели вывести на улицы тысячи протестующих. Но добились обратного эффекта. По всему Ирану сотни тысяч персов требуют отмщения.

В российской современной политологии это называется единением вокруг флага. Несправедливость и варварское отношение к стране с тысячелетней историей может сплотить неоднородное иранское общество. Как можно поддерживать убийство сотни школьниц и двух десятков волейболисток. Это та самая «свобода для женщин Востока»?

Удары США могут вызвать обратный эффект. Смены режима не произойдет. А за победу придется выдавать разрушение военной инфраструктуры. Тегеран, конечно, в этом случае объявит о своей победе.

Telegram-канал «Рыбарь», проект экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука

Если Али Лариджани удастся удержать власть в рамках Руководящего совета, то это будет означать усиление прокитайских настроений. Позиции реформаторов в Иране значительно усилились: они последовательно выступают за укрепление связей с Западом. Президент Ирана Пезешкиан — тоже представитель этого лагеря. Бывший президент Хасан Рухани вообще в прошлом отметился ощутимым креном в сторону Великобритании. Технократы-реформаторы — надо отдать им должное — пытались хотя бы спасти экономику.

После летней кампании 2025 года наблюдалась диаметрально противоположная картина: клан реформаторов понёс ощутимые потери, тогда как клан Хаменеи значительно усилился за счёт идейных сторонников и религиозных фанатиков.

Насколько будет действительно сильным и разрушительным удар Ирана по интересам США в регионе — вопрос со звёздочкой. По топливным объектам никто наносить удары еще не начинал, обещания закрыть Ормузский пролив пока остаются обещаниями. Да и будет ли это — ещё вопрос. Насколько иранцы мастера обещать и продавать несуществующие победы своему населению знает весь мир.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Знаете ли вы, уважаемые друзья, что такое «шиитская восьмерка»? Ну тогда напомню.

Это восемь шиитских партий Афганистана, которые объединились в 80-е годы для борьбы с советской армией, джихада против СССР. Партия «Наср», партия Аллаха «Хезбе Алла», Корпус стражей исламской революции Афганистана, Объединённый фронт исламской революции, Исламское движение Афганистана, Совет исламского согласия, Движение исламской революции, Организация борцов за ислам Афганистана. В Афганистане была еще «Пешаварская семерка», но это совсем другая история.

Так вот. Корнями своими «Шиитская восьмерка» уходит к двум движениям. Шабаб аль-Хазара, которая появилась в 60-е, и шиитской партии Революционный совет исламского согласия Афганистана, которым руководил хазарейский политик Сайед Али Бихишти. А откуда курировались шиитские, хазарейские, движения в Афганистане? Кто собрал «восьмерку» для джихада против русских? Так Иран же, аятоллы.

Все лидеры «восьмерки» (многие по сей день живы), признали имама Хомейни лидером шиитского мира и присягнули идее распространить иранскую исламскую революцию на Афганистан и остальной мир. Базы группировок, центры подготовки моджахедов, штаб-квартиры партий находились в иранских городах Кум, Мешхед, Тайбад. Поначалу боевиков партии набирали из афганских трудовых мигрантов в Иране. Хазарейцев прежде всего, а также таджиков, чараймаков. Ну а потом, с 80-го года пошли беженцы, и набор стал активнее.

Еще раз. Шиитские партии и их боевики, курировали Ираном. Вооружались Ираном. Тренировались в Иране. И убивали советских солдат. Ради идеи исламской революции и проиранского Афганистана.

Поэтому, когда нынче отдельные товарищи кричат про то, что Россия должна срочно начать чуть ли не воевать за иранских братушек, я хочу напомнить, что Иран сам по себе, всегда в отношениях с Россией исходил из собственных интересов. А иногда. как мы видим, и вовсе воевал против России. Спустя годы, иронично, те же боевики-хазари воевали в Сирии вместе с русской армией против исламистов. Потому что так было выгодно Тегерану и нам.

Национальные интересы России — это вообще единственный возможный ориентир в нашей внешней политике. А не интересы условных партнеров, которые вчера были врагами, а кем будут завтра Бог ведает.