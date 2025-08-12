Сильное задымление возле Запорожской АЭС, которое заметно на опубликованных в соцсетях фотографиях, произошло из-за возгорания сухой травы в результате попытки обстрела станции со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», — написал он.

По словам Балицкого, сотрудники МЧС пытаются ликвидировать очаги возгорания. Запорожский губернатор также заявил об отсутствии какой-либо угрозы безопасности в связи с произошедшим.

«Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — сказано в сообщении Балицкого.

Ранее министерство энергетики Украины сообщило в своем телеграм-канале о задымлении в районе грузового порта Запорожской АЭС. Ведомство отметило, что порт расположен за пределами охраняемого периметра станции. В министерстве предупредили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке АЭС могут привести к катастрофическим последствиям для европейского континента.

Российский канал «Война с фейками» написал, что «украинская пропаганда пытается сеять панику, дезинформируя свою аудиторию в преддверии встречи [президентов России и США] Владимира Путина и Дональда Трампа».

«Диверсии, приуроченные к коммуникации российской и американской сторон, — частый прием Банковой. Например, после первого телефонного диалога лидеров России и США ВСУ устроили провокацию и обстреляли ЗАЭС и Чернобыльскую АЭС, пытаясь свалить вину на ВС РФ», — напомнил канал.

Путин и Трамп впервые с начала второго срока главы Белого дома поговорили по телефону 12 февраля. Среди прочего, по словам Трампа, они пришли к соглашению о немедленном начале переговоров по Украине. Через два дня президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании дрона в саркофаг, укрывающий разрушенный после аварии 1986 года 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, и обвинил в этом Россию. В Кремле обвинение отвергли, заявив, что российские военные не наносят удары по объектам ядерной энергетики. В МИД России инцидент назвали провокацией Киева.