Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о введении на территории республики режима чрезвычвйной ситуации. Об этом сообщает агентство «Чечня Сегодня» в воскресенье, 29 марта.

В зоне ЧС оказались городское округа «Грозный» и «Аргун», а также Гудермесский, Ножай-Юртовский, Шалинский, Урус-Мартановский, Курчалоевский, Веденский, Итум-Калинский, Шаройский и Шатойский муниципальные районы.

Поводом для введения режима ЧС стали сильные ливни, в том числе в горах, осадки в виде дождя и мокрого снега, повышение уровня воды в реках до опасных отметок и сход селей малого объема, отмечает «Чечня сегодня».

Главам администраций районов поручено обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС и уточнить размер ущерба. Главному управлению МЧС по Чечне рекомендовано совместно с комитетом правительства республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций направить силы и средства подчиненных подразделений в пострадавшие районы.

На фоне ухудшения погодных условий в Чечне с 27 марта действует режим повышенной готовности с региональным уровнем реагирования. В субботу из-за сильных дождей и ветра в части республики было нарушено электроснабжение. До конца суток 29 марта в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

По состоянию на утро воскресенья в Чечне было подтоплено 1817 домов и придворовых территорий в 18 населенных пунктах, частично повреждены 48 домов, сообщили в региональном управлении МЧС. Кроме того, размыто 28 дорог, повреждено 17 мостов, пять газопроводов, шесть трансформаторов и одна дамба. Из-за сильных дождей и ветра в части региона было нарушено электроснабжение без света остались свыше 1,1 тыс. домовладений, ведутся восстановительные работы.. Пострадавших среди населения, как сообщается, нет.

В зоне подтоплений оказались более 6 тыс. жителей районов Чечни. Из поселка Кундухово Гудермесского района была организована эвакуация 504 человек, из села Брагуны — 426 человек. Подготовлены пункты временного размещения. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 600 человек, в том числе сотрудники МЧС и экстренных служб и волонтеры, а также свыше 60 единиц техники.

На фоне сильных ливней в Чечне также зафиксированы оползни и камнепады. Транспортное движение на некоторых участках ограничено. Из-за повреждений на мостах в Аргуне и Гудермесе в субботу движение по ним временно останавливали.

Ливневые дожди в конце марта обрушились на несколько регионов Кавказа. 28 марта в Махачкале был введен режим ЧС, из подтопленных районов Дагестана эвакуировали более 3,3 тыс. человек. Из-за проливных дождей с перебоями в электро- и водоснабжении столкнулись также жители Ингушетии.