Следственный комитет России завершил расследование дела о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и других преступлениях, фигурантами которого являются 12 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

Как считает следствие, все обвиняемые состоят в расистской террористической организации National Socialism / White Power*, а главный фигурант Михаил Балашов признан организатором ее московской ячейки под названием «Чистая Кровь». При этом по именам названы только он сам и его предполагаемый подельник Егор Савельев, личности остальных СК не раскрывал.

Всем фигурантам предъявили обвинение в создании террористической организации, участии в ее деятельности (ст. 205.5 УК), содействии терроризму (ст. 205.1 УК), публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), разжигании ненависти и вражды по признакам национальности (ст. 282 УК), разбое (ст. 162 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК).

Отдельно Балашову и Савельеву инкриминируют еще две статьи — о покушении на приобретение огнестрельного оружия организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ) и приготовлении к убийству по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105).

Дело расследовали в Главном следственном управлении СК. По его версии, Балашов создал националистическую ячейку «Чистая Кровь» в апреле 2022 года, после чего вовлекал в нее людей с расистскими взглядами.

С сентября 2022-го по июль 2023 года он и 11 участников ячейки, в том числе несовершеннолетние, совершили не менее шести нападений на иностранцев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, говорится в релизе. Свои действия они записывали на видео и публиковали в интернете, таким образом призывая других к экстремистским действиям, считает следствие.

Помимо этого, Балашов и Савельев согласились организовать заказное убийство Маргариты Симоньян и устроили за ней слежку, чтобы установить ее типичные маршруты и местонахождение, сообщает СК. За это неустановленные заказчики обещали им $50 тыс. и должны были снабдить оружием и боеприпасами, сказано в публикации.

Исполнить заказ преступникам не удалось — сотрудники ФСБ задержали их на стадии подготовки. Все фигуранты дела находятся под стражей. Материалы следствия, представляющие, по словам Петренко, «достаточную доказательную базу», направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего их передадут в суд.

Кто и зачем хотел убить Симоньян: версии силовиков

В середине июля 2023 года ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Как тогда утверждалось, преступление готовила Служба безопасности Украины (СБУ) через неонацистскую группировку «Параграф-88», участникам которой было обещано по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Задержанных на тот момент было семеро, их отправили под стражу по обвинению в хулиганстве. Были названы имена двоих — Михаила Балашова и Егора Савельева, остальных обозначили инициалами, указав, что трое задержанных 2006 года рождения, один 2005-го и еще один несовершеннолетний.

Организация National Socialism / White Power* и московская ячейка «Чистая Кровь», о которых идет речь в релизе СК 20 октября 2025 года, до этого не упоминались в сообщениях по делу о покушении на Симоньян. И наоборот, группировка «Параграф-88», о которой говорилось в прежних сообщениях, не упоминается в свежем релизе. При этом National Socialism / White Power* фигурирует в деле о планировавшемся убийстве другого российского телеведущего Владимира Соловьева. Подозреваемых в этом ФСБ задержала в апреле 2022 года. На показанных спецслужбой видеокадрах задержанные говорили, что также обсуждали возможность убийства Симоньян, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и других российских журналистов. В феврале семерым фигурантам «дела Соловьева» предъявили обвинения в терроризме, при этом всех назвали по именам. Балашова и Савельева среди них нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что российские спецслужбы «уже не впервые» предотвращают покушения на Симоньян, которая «на регулярной основе получает угрозы». Захарова обвинила в подготовке нападений такого рода «киевский режим, который тщательно опекается западными кураторами».

В конце июля 2024 года «Коммерсантъ» написал, что расследование дела участников «Параграфа-88» завершено и включает обвинения не только в хулиганстве, но и во всех тех преступлениях, о которых сказано в свежем сообщении Светланы Петренко от 20 октября.

В статье говорилось, что фигурантами являются более 10 человек, при этом главные обвиняемые Балашов и Савельев признали вину в нападениях на иностранцев, но отрицали подготовку покушения на главреда RT. Остальные фигуранты отрицали не только свою причастность к подготовке убийства Симоньян, но и участие в нападениях на выходцев из других стран. При этом газета назвала имена двоих фигурантов, привлеченных к делу позже других (в мае 2024 года) — это Сергей Короленков и Андрей Детковский.

По версии следствия, которую тогда изложил «Ъ», участники группировки нападали на выходцев из Средней Азии и публиковали видеозаписи в телеграм-каналах. Эти ролики привлекли внимание СБУ и весной 2023 украинская спецслужба связалась с неонацистами, предложив 1,5 млн рублей за выслеживание Симоньян с целью последующего убийства.

«Однако злоумышленники не знали, что все их переговоры отслеживали российские правоохранители. И когда молодые люди пришли за авансом и автоматом Калашникова в гаражный кооператив, их задержал спецназ», — говорилось в статье.

В августе 2024 года РИА Новости сообщило со ссылкой на материалы дела, что трое из пяти фигурантов дела, обвиняемых в хулиганстве, частично признали вину. В октябре 2025 года агентство снова сообщило о частичном признании вины в хулиганстве некоторыми фигурантами, на сей раз ссылаясь на одного из участников процесса.

«Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям — не признали», — сказал неназванный собеседник РИА Новости.

Позднее участник процесса заявил агентству, что срок задержания обвиняемых продлен до 7 ноября, и что до этого времени материалы уже будут переданы в прокуратуру. По его словам, дело затем начнут рассматривать по существу во 2-м Западном окружном военном суде.

* Верховный суд России признал организацию террористической, ее деятельность запрещена