Вечером 16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. Центральной темой переговоров стала ситуация на Украине. Контакт двух государственных лидеров стал первым за почти два месяца — в предыдущий раз Путин и Трамп беседовали 59 дней назад. После переговоров американский лидер анонсировал их личную встречу в Будапеште. Что говорят о беседе Путина и Трампа — в материале RTVI.

Президент США Дональд Трамп

Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был весьма продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах и прекращении войны с Россией/Украиной. <…> Мы также много говорили о торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной. В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также другие лица, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее. Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, в Венгрии, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной. Мы с президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор послужил значительному прогрессу.

Президент Украины Владимир Зеленский

Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Tomahawk. <…> Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!

Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США—Россия идет полным ходом. Венгрия — остров мира!

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште.

Путь к миру лежит через переговоры. Война не может быть завершена на поле боя.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Продолжим диалог с США по инвестиционно-экономическому направлению. Дональд Трамп заявил, что обсудил по телефону с Владимиром Путиным, в том числе, вопросы торговли между Россией и США после окончания украинского конфликта.

Политолог Константин Калачев

Ни один политик в мире перед выборами не получал поддержку одновременно с двух этих сторон. А Виктор Орбан, партия которого пока по опросам проигрывает оппозиции, получил. Ведь он принимающая сторона. Выборы в Венгрии в 2026-м. lucky man!

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

Трамп уже получил предупреждение в мягкой форме от Москвы о том, что если он передаст ракеты Украине, то Россия должна будет на это ответить. Это означает размещение «Орешника» на территории латиноамериканских государств. Вот это и беспокоит Трампа больше всего, поскольку со странами Латинской Америки у него не самые лучшие отношения. Будем надеяться, что разговор Трампа с президентом Путиным «приведет к отрезвлению» и Вашингтон больше не будет поднимать градус эскалации.