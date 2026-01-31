На западном побережье шведского острова Готланд в Балтийском море проходят учения с участием танков Stridsvagn 122 — улучшенной версии немецких Leopard. Цель — подготовиться к возможной атаке со стороны России, пишет El Pais со ссылкой на шведских военных.

19-летний рекрут Густав Арнстрём рассказал изданию: «Нам нужно быть готовыми противостоять иностранной угрозе, когда придет момент». В статье отмечается, что военнослужащие готовятся отражать воздушно-десантное наступление условного противника, которым в данном случае выступает Россия.

Готланд — крупнейший остров Балтики с населением 61 тыс. человек, в 275 км от Калининграда. El Pais пишет, что во времена холодной войны здесь размещались около 25 тыс. солдат, однако в конце 80-х, незадолго до развала СССР, здесь осталась «лишь горстка резервистов».

Но события последних десятилетий побудили Швецию усилить оборону острова, который имеет для нее, как уточняется в материале, стратегическое значение. «Владеющий Готландом может диктовать, кто плавает или летает в Балтийском регионе», — заявил полковник Дан Расмуссен.

«Ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря ухудшилась», приводит издание оценку финской военной разведки. Оно поясняет, что захват Готланда стал бы катастрофой для НАТО, поскольку это затруднит любую отправку подкреплений в Эстонию, Латвию и Литву.

Сейчас на Готланде находится почти 400 профессиональных солдат и призывников срочной службы, сообщает El Pais. Один из военнослужащих, 20-летний Эмиль Рид, подчеркивает: «Мы должны показать, что можем защитить себя сами, а не только полагаться на НАТО».

Швеция, по данным издания, планирует в течение четырех лет довести численность бригады до 4,5 тыс. солдат и развернуть здесь немецкие зенитно-ракетные комплексы Iris-T — такие сейчас используют на Украине в зоне боевых действий. «Сейчас остров защищен системами средней дальности шведского производства», — пишет El Pais.

Сейчас Швеция использует на острове концепцию тотальной обороны — военной и гражданской. Президент регионального совета Готланда (аналог мэра — прим. RTVI) Мейт Фолин заявила El Pais, что понимает — одной армии недостаточно.

«Мы должны быть самодостаточными. Мы всегда над этим работали, но теперь у нас государственное поручение», — отмечает она.

Главной задачей власти Готланда видят в том, чтобы подготовиться к возможной изоляция острова в случае возможного вторжения, саботажа или технических сбоев.

Директор гражданской обороны, бывший военный Альф Сёдерман рассуждает в интервью El Pais:

«Представьте, что идет война. Армия просит передать ей все топливо, которое у нас есть, потому что оно ей нужно. Можно сказать “да”, но ведь есть еще фермеры, которые без бензина не смогут работать и, следовательно, кормить военных».

По его словам, на случай возможного ЧП подготовлен план из трех пунктов: 1) сделать недельные запасы еды, воды, лекарств и источников энергии, 2) обеспечить энергией и запасами объекты критической инфраструктуры (школы, администрации, больницы), 3) обеспечить работу властей в экстренных условиях.

На острове есть движение Stark socken («Сильные общины»), которое объединяет 42 из 92 деревень острова и включает в себя более 15 тыс. человек. Одна из активисток — офицер полиции Анелли Сандгрен — заявила El Pais, что местные жители не рассчитывают на помощь властей: «Мы верили, что государство может всё сделать, но это не так».

По информации издания, многие местные жители открыто обсуждают «российскую угрозу», хотя не всем это по душе. «Мы не боимся», — утверждает Сандгрен, — «но всё больше верим, что это может произойти».

В мае 2022 года Швеция подала заявку на вступление в НАТО и присоединилась к Североатлантическому альянсу в марте 2024-го. Вскоре после этого премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова усилить защиту Готланда и будет обсуждать это с союзниками по НАТО.

Позднее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден сказал журналистам, что президент России Владимир Путин «положил глаз» на Готланд, поскольку его цель — «контролировать Балтийское море».