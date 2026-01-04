Китай призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, передает CNN.

«Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу», — заявил МИД КНР.

Пекин также призвал Вашингтон «прекратить попытки по свержению» венесуэльских властей и решать проблему «путем диалога и переговоров».

Ранее Китай заявил, что глубоко шокирован и решительно осуждает похищение Мадуро американцами. КНР назвала действия США «вопиющим использованием силы против суверенного государства».

Рано утром 3 января США нанесли удары по Венесуэле, в том числе ее столице — Каракасу. Спустя некоторое время президент Дональд Трамп объявил, что Мадуро захвачен и вывезен и страны.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью импорта кокаина и других преступлениях. Президента Венесуэлы и его жену поместили в изолятор в Нью-Йорке.

Между тем Трамп анонсировал, что США «будут управлять» Венесуэлой до тех пор, пока «не произойдет надлежащий переходный период».