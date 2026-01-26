Для возвращения иностранных автопроизводителей, покинувших российский рынок после начала военной операции на Украине в 2022 году, нужны «изменения геополитической ситуации». Такое мнение автоэксперт Игорь Моржаретто высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Пока существуют санкции, ни одна из европейских, американских, японских компаний официально сюда прийти не может. Потому что санкции — это не «у-тю-тю, нельзя»: это уголовное преследование за попытку работать со страной (в данном случае с нашей), против которой эти санкции направлены», — сказал Моржаретто.

По его словам, многие компании хотели бы вернуться на российский рынок, поскольку он «потенциально считается № 1 в Европе», хотя сейчас пребывает «в очень хлипком состоянии».

«Но вот сейчас нет никаких возможностей вернуться, никаких», — подчеркнул Моржаретто.

Кроме того, российский автомобильный рынок уже «поделили между собой крупные китайские концерны», продолжил собеседник RTVI.

«Вот завтра, условно говоря, наступает мир во всем мире, все договорились, всё, забыли обиды. К нам приходит, условно, японская или корейская компания — а рынок-то уже поделен. Они, конечно, попытаются занять свое место под солнцем, но это будет крайне сложно <…> Китайцы уже заняли место здесь под солнцем и они вот так запросто никому не отдадут», — рассудил Моржаретто.