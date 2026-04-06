Более 120 ученых и общественных деятелей, в том числе 11 академиков РАН, подписали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором выразили «исключительную обеспокоенность» за судьбу российских заповедников. Авторы призвали исправить законопроект, который разрешает изымать охраняемые земли под строительство оборонных и экономически важных объектов, передает РБК.

Письмо Путину инициировала межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу», существующая с 2023 года и объединяющая около 150 ученых и других профессионалов в области охраны окружающей среды. Критика авторов послания направлена на правительственный законопроект, который в марте был принят Госдумой в первом чтении — практически исключительно голосами депутатов от «Единой России».

По мнению ученых, в нынешней редакции законопроект создает условия для «природоразрушительных видов экономической деятельности» на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) страны. Если документ не скорректировать, он будет способствовать изъятию заповедных земель в интересах хозяйствующих субъектов, причинению «колоссального вреда особо охраняемым экосистемам и их компонентам», а также «дискредитации экологической политики государства».

Ко второму чтению эксперты предложили восемь блоков поправок и попросили Путина поддержать их предложения.

В частности, авторы обращения просят прописать, что объекты капитального строительства в рамках «мероприятий по обеспечению обороны и безопасности» допустимо возводить на участках заповедных земель лишь в исключительных случаях, при отсутствии других вариантов. Решение об этом должен принимать сам президент, считают авторы письма.

Также экологи призывают создать исчерпывающий перечень «объектов федерального значения», под которые правительство хочет изымать территории из состава ООПТ. Эксперты настаивают, что изъятые земли необходимо компенсировать, включая в состав заповедника территории, равнозначные как с точки зрения природоохранной ценности, так и по площади.

При этом каждое размещение объекта федерального значения на охранных землях нужно закреплять отдельным федеральным законом, предлагают ученые.

В Минприроды сообщили РБК, что текст законопроекта дорабатывается, поэтому говорить о конкретных формулировках пока преждевременно. Там заверили, что в поправках «будет учтено большинство замечаний», поступивших от депутатов, Общественной палаты (ОП) и экспертов еще при подготовке документа к первому чтению.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в декабре 2025 года. Тогда же профильный комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал включить его в работу весенней сессии, а в марте — рекомендовал принять его в первом чтении. При этом на «нулевых чтениях» в середине января члены ОП выступили категорически против принятия законопроекта.

После первого чтения в самой Госдуме с резкой критикой документа выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он высказал мнение, что власти «лукавят», говоря, что такой законопроект необходим в связи с «ситуацией для нужд обороны», а также предупредил, что из-за подобных инициатив «люди выйдут на улицу».

Ранее Миронов назвал законопроект «антироссийским», указав, что в стране «достаточно земли, чтобы не лезть в заповедники». Принятие поправок «узаконит распродажу» заповедников, что «грозит уничтожением нашей природы», подытожил депутат.