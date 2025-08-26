Президент России Владимир Путин продлил полномочия Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета еще на один год — до августа 2026-го. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

20 августа издание «Ведомости» сообщило о том, что Бастрыкин рассматривается в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда (ВС) России. Соответствующая информация была получена от пяти источников: трех — приближенных к администрации президента, одного — связанного с Верховным судом, и еще одного — в судейском сообществе. Вакансия возникла 22 июля после смерти прежнего руководителя ВС Ирины Подносовой, которая занимала эту должность с апреля 2024 года.

Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Бастрыкина могут назначить на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Также сообщалось, что на должность главы Следственного комитета потенциально претендуют министр юстиции Константин Чуйченко и помощник главы государства — начальник контрольного управления администрации президента Дмитрий Шальков.

Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с января 2011 года. Непосредственно перед этим, с октября по декабрь 2010 года, он исполнял обязанности председателя ведомства. В период с сентября 2007 года по октябрь 2010 года Бастрыкин занимал пост первого заместителя Генерального прокурора — руководителя Следственного комитета при прокуратуре.

В сентябре 2024 года Путин направил в Госдуму законопроект, допускающий продление полномочий председателя Следственного комитета. Инициатива была внесена в связи с тем, что действующая на тот момент редакция ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации» устанавливала предельный возраст пребывания на службе в 70 лет. При этом 27 августа текущего года Александру Бастрыкину исполняется 72 года.

Заявки на вакантную должность председателя ВС принимались до 25 августа. Единственным претендентом на этот пост оказался генпрокурор России Игорь Краснов — он подал документы в последний день.

За несколько дней до этого Путин присвоил ему звание заслуженного юриста «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу». Кандидаты на пост главы ВС, обладающие таким званием, могут не сдавать квалификационный экзамен. При этом, по данным источников «Коммерсанта», Краснов прошел его 25 августа, получив оценку «отлично».

Краснов занимает свою текущую должность с 2020 года, ранее он был заместителем Бастрыкина в СК и курировал главное следственное управление.

Как сообщали информированные источники RTVI, в случае ухода Краснова его вероятным преемником может стать Александр Гуцан, имеющего опыт работы в органах прокуратуры (заместитель генпрокурора до 2007 года) и на должности полпреда в Северо-Западном федеральном округе (с 2018 года).