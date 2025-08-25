Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда (ВС). Об этом сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на главу Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николая Тимошина.

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сказал он.

Игорю Краснову 49 лет. Он занимает пост генерального прокурора России с 22 января 2020 года. В январе 2025 года президент России Владимир Путин переназначил его на должность генпрокурора. Краснов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 22 августа Путин присвоил ему звание заслуженного юриста «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

По данным члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Евы Меркачевой, пост генпрокурора в случае перехода Краснова на новую должность может занять полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«И вообще, возможно, будет серьезная рокировка, которая затонет СК и Минюст», — пишет правозащитница в своем телеграм-канале.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла прием заявок на должность председателя ВС после смерти в июле Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию с апреля 2024 года. Последний день приема документов от соискателей — 25 августа. После получения заявлений ВККС должна передать президенту свои заключения по кандидатурам. Затем по представлению главы государства нового председателя Верховного суда назначает Совет Федерации.

Согласно законодательству, кандидатам на пост председателя Верховного суда предстоит сдать квалификационный экзамен. В то же время его могут не сдавать действующие судьи, обладатели ученой степени кандидата или доктора юридических наук, почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также судьи, пребывающие в отставке и привлекаемые к осуществлению правосудия.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на пять источников, что одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда стал 72-летний глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Рассуждая о его кандидатуре, собеседник газеты, близкий к администрации президента, выразил мнение, что Верховный суд должен возглавить «доверенный и понятный первому лицу человек». Как утверждала «Фонтанка», в случае назначения Бастрыкина главой ВС председателем СК может стать начальник Контрольного управления президента, помощник президента Дмитрий Шальков.