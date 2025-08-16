В Анкоридже, где на фоне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа уже состоялось несколько протестных акций, начинается еще одна — на этот раз ее проводят местные коммунисты, и она направлена исключительно против президента США.

Активистов отделения «Партии за социализм и освобождение» в Анкоридже объявили акцию против американского президента и его «крайне правой повестки в интересах миллиардеров». Появление российского лидера их, похоже, не интересует.

«Дайте отпор Трампу, Трамп приезжает на Аляску!» — говорилось в воззвании партии в соцсети Facebook*.

Коммунисты Анкориджа собираются дать отпор Трампу возле памятника Мартину Лютеру Кингу-младшему в парке Делани, где несколькими часами ранее участники другой акции развернули «один из самых больших флагов» Украины.

На этом фоне в группе развернулась дискуссия.

«Два диктатора в нашем штате?!» — «Уже три, включая ГУБЕРНАТОРА. Наверное, DJT [Michael James Dunleavy] думает, что сможет увидеть Россию из Анкориджа».

Но некоторые пользователи раскритиковали протесты: «Что за чушь. Человек приезжает сюда, чтобы добиться мира для Украины, а вы все хотите напакостить ему. Сами вы не можете это сделать и говорите, что поддерживаете Украину. Просто вы хотите поднять шумиху и привлечь к себе внимание. Позор!»

Американская «Партия за социализм и освобождение» появилась в 2004 году, отколовшись от Мировой рабочей партии США. Она не раскрывает информацию о своей численности, но при этом утверждает, что у нее есть последователи в полусотне городов по всей стране.

В Анкоридже они недавно протестовали в поддержку Палестины, а также против ареста просителя убежища по имени Диего, который живет и работает в городе, но был «схвачен» местными полицейскими в собственной машине.

* принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена