Московский городской суд вынес приговор в отношении шести граждан Украины, причастных к жестоким пыткам и убийству российских военнопленных в Малой Рогани и Харькове, которые они снимали на видео и выложили в сеть в марте 2022 года. Все они приговорены к пожизненному лишению свободы.

В четверг 12 марта Мосгорсуд заочно вынес приговор командирам украинского спецподразделения «Кракен» Сергею Величко и Константину Немичеву, бойцу этого же подразделения Артему Субочеву, сотруднику СБУ Виталию Посохову, а также командирам батальона «Слобожанщина» братьям Андрею и Сергею Янголенко. В отношении всех обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии особого режима. Все они объявлены в международный розыск.

RTVI подробно разбирал события тех дней и видео с пытками и убийством российских военных и донецких мобилизованных. Прокуратура Москвы вменяла украинцам посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, жестокое обращение с военнопленными с применением запрещенных средств и методов ведения вооруженного конфликта. Всего в деле фигурировало четыре эпизода.

«Установлено, что 25 и 26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Андрей и Сергей Янголенко, Посохов и Субочев совместно с Немичевым, Величко, а также иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в с. Малая Рогань Харьковской области Украины, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового огнестрельного оружия в восьмерых пленных российских военнослужащих. В результате чего семеро пострадавших скончались», — зачитал обвинение судья Дмитрий Гордеев.

Они же в марте 2022 года привезли троих пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, где пытали их, «нанося колото-резаные ранения» и застрелили из ручного стрелкового оружия двоих пленных.

28 марта 2022 года на территории села Малая Рогань Харьковской области преступники нанесли российскому пленному «множественные удары металлическим предметом» и расстреляли троих российских военнослужащих.

«В период с марта по май 2022 года сообщники доставили пятерых пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, где неоднократно применяли к ним физическое насилие, нанося множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по различным частям тела, причинив всем указанным лицам телесные повреждения различной степени тяжести, один потерпевший скончался», — сказал Гордеев.

Где сейчас обвиняемые

Сергей Янголенко — майор полиции, командир батальона «Слобожанщина». Был убит в бою за Малую Рогань 25 марта 2022 года.

Андрей Янголенко — полковник полиции, командир батальона «Слобожанщина», находится под подпиской о невыезде в Харькове. На Украине его обвиняют в бандитизме и рэкете. Уже после событий в Малой Рогани бойцы «Слобожанщины» вывозили в лес украинских коммерсантов, пытали их, простреливали ноги, вымогая деньги.

Капитан ГУР МО Украины Сергей Величко и сержант Константин Немичев — командиры полка беспилотных систем «Кракен». После участия в боях за Часов Яр в 2023 году и за Пятихатки (Запорожская область) в 2024 году спецподразделение «Кракен» понесло серьезные потери и было преобразовано в полк беспилотных систем, который вошел в состав Третьего армейского корпуса. Новый начальник ГУР генерал Иващенко в знак признания заслуг вручил полку боевой флаг.

Виталий Посохов — сотрудник СБУ, это он проводил съемку пыток на видеокамеру, которые затем были выложены в соцсети.

Артем Субочев — боец подразделения «Кракен». Находится на боевой службе в подразделении.