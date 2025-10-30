Медведи будут все чаще подходить к домам жителей Подмосковья и начнут считать себя хозяевами населенных пунктов, становясь опасными, заявил RTVI биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Он допустил, что властям области придется снять запрет на добычу этих зверей.

Он отметил, что подмосковных медведей занесли в региональную Красную книгу из-за малочисленности, но за последние годы их стало в 3-4 раза больше. По неофициальным данным, с начала 2025 года медвежье поголовье в области выросло в 5 раз — с 15 до примерно 80 особей. Глазков предупреждает, что этот рост может продолжиться.

«В соседних областях — Владимирской и Тверской, например, — медведей гораздо больше, и они начали заходить в Московскую область. Это закономерный биологический процесс, потому что в соседних регионах ведется охота на медведя, а в Подмосковье она запрещена», — пояснил биолог.

По его словам, причины прихода медведей в населенные пункты могут быть разными — от массовой вырубки лесов до поиска пищи для предзимней зажировки.

«А в населенных пунктах медведя привлекает что? Первое — это свалки с пищевыми отходами, это фрукты, например, яблоки. Медведь заходит в яблоневые сады. Причем яблоки он любит уже подкисшие», — рассказал Глазков.

Повадившись ходить в какой-то населенный пункт, медведь начинает считать себя его хозяином, перестает бояться людей и становится опасным, предупредил биолог. Поэтому, по его словам, нельзя исключать, что придется начать добычу этого зверя в Подмосковье.

Российское законодательство в сфере охотоведения позволяет добывать 10-20% от региональной популяции медведей в регионе, а пересчитывать ее численность должны ежегодно, напомнил Глазков.

«Мы всегда в первую очередь должны отдавать предпочтение жизни и здоровью человека, это очень важно», — подытожил эксперт.

Хищников стали чаще встречать и в других областях. В сентябре медведей несколько раз видели в Сочи и Красной Поляне — звери подходили к полицейскому участку, пробирались на многоуровневые парковки и на территории жилых районов, разворовывали мусорные баки во дворах.

В Псковской области медведи разгромили пасеку и пришли на школьный стадион, после чего власти выдали сразу 10 лицензий на отстрел. В конце сентября появились сообщения, что в лесу недалеко от Пскова бродит медведица с медвежонком.

В конце сентября медведь напал на трех человек в Петропавловске-Камчатском. Одна из пострадавших — 84-летняя женщина — скончалась. Местные власти объяснили агрессивное поведение хищника тем, что он первый раз попал в городскую среду.

В октябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил план по отстрелу медведей на период охотничьего сезона 2025-2026 годов. Он сослался на данные мониторинга охотничьих ресурсов, согласно которым численность вида в регионе превышает 22 тыс. особей при норме в 18,5 тыс.