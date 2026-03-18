Российская сторона осуждает убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, попадает ли уничтожение политического руководства страны под определение военного преступления и входит ли в эту категорию гибель Лариджани и других представителей руководства Ирана в результате ударов США и Израиля.

«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийство и ликвидацию представителей руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран. Мы осуждаем такие действия», — сказал он.

Официальные лица Ирана подтвердили смерть Лариджани 18 марта. Ранее о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности страны заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, соответствующая операция прошла 17 марта.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что вместе с Лариджани погиб один из его сыновей и глава службы охраны. После гибели иранского верховного лидера Али Хаменеи его называли его одним из наиболее влиятельных людей в стране и ее неофициальным лидером. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, пообещал суровую месть виновным в смерти Лариджани.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ходе ударов по территории страны был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Министерство иностранных дел России выступило с решительным осуждением «практики политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств».

Президент России Владимир Путин отправил Пезешкиану телеграмму с выражением соболезнований в связи со смертью Хаменеи и назвал произошедшее «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».