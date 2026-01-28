Президент России Владимир Путин готов принять украинского главу Владимира Зеленского в Москве, если последний действительно готов к такой встрече и если подобный контакт будет хорошо подготовлен. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, президент США Дональд Трамп несколько раз в телефонных разговорах предлагал Путину рассмотреть возможность личной встречи с Зеленским. Российский подход к этому вопросу представитель Кремля назвал «вполне логичным».

«И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», — пояснил Ушаков.

Он также напомнил, что Путин сам неоднократно говорил о готовности к встрече с президентом Украины. В частности, «если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», сказал Ушаков.

В сентябре 2025 года президент России рассказал, что Трамп попросил его по возможности провести встречу с Зеленским. Путин отметил, что согласен, если встреча будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам. «В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал российский лидер.

В то же время он усомнился в том, что такая встреча будет иметь смысл, поскольку полномочия Зеленского на посту президента Украины прекратились.

Через несколько дней, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Путин повторил, что готов к прямым контактам с Зеленским, но не видит в этом большого смысла, поскольку договориться с Украиной по ключевым вопросам «будет практически невозможно».

Он назвал Москву лучшим местом для прямых переговоров с украинской стороной и пообещал предоставить Зеленскому «стопроцентные» гарантии безопасности в случае такого визита. Предложения встретиться на другой территории Путин назвал «избыточными запросами».

Глава МИД Украины Андрей Сибига тогда назвал предложение Путина о встрече в Москве «неприемлемым». Сам Зеленский счел заявление российского президента попыткой отсрочить прямой контакт между ними и в свою очередь предложил провести встречу в Киеве. «Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву», — сказал он.

После трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби 23-24 января источники Axios среди американских чиновников выразили надежду на скорую встречу Путина и Зеленского.

Сибига в опубликованном 27 января интервью заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов территорий и эксплуатации Запорожской атомной электростанции.