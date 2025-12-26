Дочери умершей 25 декабря актрисы Веры Алентовой перейдут по наследству квартира в центре Москвы, загородный дом в Подмосковье и два автомобиля марок Lexus и Honda. Об этом сообщает «Абзац», уточняя, что артистку можно назвать одной из «самых скромных» российских звезд.

По данным издания, Алентовой принадлежала доля в квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, где она проживала с супругом Владимиром Меньшовым. После смерти режиссера часть жилья перешла в собственность их дочери Юлии Меньшовой.

Кроме того, пара ранее приобрела загородный дом в Дмитровском районе Московской области около села Игнатово. После того, как муж Алентовой ушел из жизни в 2021 году, собственность была поделена между актрисой и ее дочерью.

В разговоре с изданием эксперт по недвижимости Марк Гершкович примерно оценил стоимость принадлежавшего актрисе жилья. По его словам, квартира в центральном районе столицы может стоить около 120 млн рублей по состоянию на конец 2025 года, а дом за городом — в районе 70 млн рублей.

«Абзац» утверждает, что Алентова также владела двумя автомобилями — Lexus RХ350 2011 года выпуска и Honda Civic 2007 года выпуска. Их стоимость на данный момент оценивается в 1,6-2 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Как рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский, единственной наследницей артистки будет именно дочь — Юлия Меньшова, поскольку она является ближайшей родственницей Алентовой после смерти ее супруга в 2021 году. Он напомнил, что у лиц, которые имеют право на наследство, есть шесть месяцев для того, чтобы вступить в него.

«Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — объяснил юрист.

Вере Алентовой стало плохо 25 декабря во время панихиды по народному артисту России Александру Лобоцокму. Артистка скончалась вскоре после того, как ее оперативно доставили в больницу, ей было 83 года. По словам источника РЕН ТВ причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В тот же день в театре состоялся показ спектакля «И будет театр!..» в честь 75-летия труппы. Во время второго акта на экране появился портрет Алентовой, а вышедший на сцену художественный руководитель театра Евгений Писарев сообщил, что артистка должна была играть в постановке.

Телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала смерть матери в своем телеграм-канале, написав, что теперь ее родители «вместе». К посту она приложила их совместные фото.

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с RTVI назвал Алентову «замечательной русской актрисой» с незаурядным талантом. Артист добавил, что она никогда не вела себя как звезда, подчеркнув ее скромность.

Вместе с тем соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин, написав, что она была «обаятельным, душевно щедрым человеком».

«Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — говорится в обращении президента.

Церемония прощания с народной артисткой пройдет 29 декабря, в понедельник, на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где Алентова служила с 1965 года. В пресс-службе театра сообщили, что запланированные в этот день спектакли «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре» не состоятся.

Утром 26 декабря у здания театра им. А. С. Пушкина образовался стихийный мемориал в память об артистке. Десятки человек в течение дня приносили цветы, лампады и свечи к афише постановки «Мадам Рубинштейн», в котором Алентова исполняла главную роль.