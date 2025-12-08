У мирного плана президента США Дональда Трампа может быть «секретный протокол» о смещении украинского лидера Владимира Зеленского, считает журналист Юлия Латынина*. Свое мнение она высказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я думаю, что в тех 28 пунктах, там есть секретный протокол, как у [пакта] Молотова — Риббентропа. И я не сомневаюсь, что в этом секретном протоколе стоит замена Зеленского или на [лидера правящей фракции в Верховной Раде Давида] Арахамию, или, скорее на Юлию Тимошенко. Злые языки говорят, что [на] Юлию Тимошенко», — сказала Латынина*.

По ее мнению, Вашингтон стоит за коррупционным скандалом в окружении Зеленского, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это «орган внешнего управления Украиной» и структура, которая «всегда подчинялась» Демократической партии США и Госдепартаменту.

«Я думаю, что Трампу было не очень легко с ней взаимодействовать, но, тем не менее, они послушались», — сказала Латынина*.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что «раскрыли масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора» — в частности, на «Энергоатом». По данным украинских силовиков, «стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн» де-факто управляли посторонние лица, взявшие на себя роль «смотрящих».

Руководителем схемы назван Тимур Миндич — совладельца студии «Квартал 95». Он покинул страну. В расследовании также фигурируют экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

28 ноября прошли обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Он ушел в отставку. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров допрошен как свидетель.

Зеленский на встрече с депутатами заявил, что «не имел представления» о коррупционной схеме в энергетике.

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов