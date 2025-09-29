Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность того, что Турция может отказаться от закупок российской нефти и газа после призыва президента США Дональда Трампа во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, он заявил, что Москва уважает решения Анкары в сфере энергетического сотрудничества и не собирается давить на Турцию, передает Gazete Oksijen.

«Я не хочу гадать, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнера: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — сказал Лавров.

Накануне аналогичный комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Турция будет руководствоваться собственными экономическими интересами и продолжит сотрудничество с Москвой в энергетике, если это ей выгодно. «Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами», — подчеркнул Песков.

Турецкий политолог Керим Хас в интервью RTVI отметил, что подобный шаг для Турции в ближайшее время «технически невозможен» из-за высокой зависимости страны от российских энергоресурсов и что речь скорее о риторике и политических заявлениях, чем о реальном намерении Анкары свернуть импорт.

Эксперт добавил, что Турция пытается частично диверсифицировать поставки, заключая соглашения по СПГ и атомной энергетике с США, и в то же время сохраняет сотрудничество с Россией, чтобы балансировать свои внешнеполитические и экономические интересы.