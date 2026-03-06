Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, затронувший регион Персидского залива, включая Ормузский пролив, напрямую отразится на глобальных грузоперевозках, заявил «Ленте.ру» учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов. Например, от мировой торговли уже оказался отрезан порт Джабаль-Али в ОАЭ, являющийся одним из крупнейших в мире транзитных хабов.

Эксперт напомнил о важности Ормузского пролива для мировой экономики — через него проходит около 20% мирового потока нефти, весомые объемы химической продукции, удобрений, а также множество других транзитных грузов.

Общая протяженность пролива совсем немного превышает 160 км, а расстояние между берегами в самой узкой частью составляет чуть менее 40 км. Учитывая, что пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном, альтернатив для судов в условиях его закрытия не остается.

Эксперт пояснил, что суда, направлявшиеся в порты Персидского залива, или находящиеся внутри него, вынуждены ждать дальнейшего развития событий.

«Одни заперты в портах, другие держатся на безопасном расстоянии», — сказал логист.

Начавшаяся 28 февраля военная операция США и Израиля против Ирана затронула не только страны Персидского залива, но и транзит по другим маршрутам. Так, перевозчики не стали перестраивать маршруты, например, через Красное море, однако сделали надбавку к фрахту — от $1500 до $4000 за перевозку одного контейнера.

На фоне рисков, связанных с проходом судов в регионе, цены на перевозки нефти для «супертанкеров» подскочили почти в четыре раза с середины февраля по 3 марта. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Балтийской биржи в Лондоне, еще 16 февраля стоимость перевозки груза по рейсу из Ближнего Востока в Китай составляла $130 тыс., а уже 3 марта — в $481 тыс.

В тот же день выросли и цены на нефть. Стоимость барреля Brent в ходе торгов 3 марта впервые с июля 2024 года превысила 84$.

«В результате получается, что морской фрахт становится дороже, а потому снижается его эффективность. Этот фактор, вероятно, повлияет и на экспорт из Китая в российские порты <…> Ожидается отток части грузов с морских линий на прямое железнодорожное сообщение либо же переход к морской доставке к портам Дальнего Востока, оттуда — наземным транспортом по России» — заключил Дьяконов.

28 февраля Reuters сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) транслирует УКВ-сигнал о том, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». 1 марта член высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи заявил, правительство страны позволит судам осуществлять транзит через Ормузский пролив «до дальнейшего уведомления», а также назвал американских военных «законными целями» для ударов.

4 марта подконтрольное КСИР информагентство Fars сообщило об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе. В тот же день заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что пролив находится под «полным контролем» страны.

По данным Международной морской организации ООН (ИМО), которые приводит The National, после фактического перекрытия пролива на судах застряли около 20 тыс. моряков.