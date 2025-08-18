В Госдуме призвали Минздрав проверить качество и доступность медицинских услуг в Оренбургской области и других регионах России после «оптимизации» местных систем здравоохранения. Обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко направила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (есть в распоряжении RTVI).

Депутат написала, что комитет получает множество жалоб от жителей Оренбуржья на ситуацию, складывающуюся в сфере медицины. Останина попросила Мурашко взять ее на личный контроль.

«Большое количество обращений жителей Оренбургской области <…> содержат жалобы, связанные с невозможностью попасть к узким специалистам — люди ждут по полгода», — сообщила она.

Помимо этого, оренбуржцы жалуются, что пенсионеры и льготники лишены возможности получать дорогостоящие жизненно необходимые препараты, а в населенных пунктах не хватает общественного транспорта, чтобы попасть в поликлинику или больницу.

«Например, “частники” требуют от 1500 рублей за проезд от дома до ближайшей медицинской организации», — пишет Останина.

В обращении говорится, что жители сел Краснохолм и Чебеньки под Оренбургом, а также других районов и территорий области на встречах с депутатами постоянно поднимают вопросы качества и доступности медицинских услуг.

«Люди боятся, что скорая помощь не сможет вовремя приехать до нуждающихся в срочном медицинском вмешательстве. Прецедент, когда многодетный отец умер во дворе своего дома, не дождавшись помощи врачей, уже был в селе Асекеево», — указала глава думского комитета.

Останина отметила, что анализ состояния здравоохранения в области, проведенный местными депутатами-коммунистами Денисом Батуриным (Оренбургский горсовет) и Нурланом Мунжасаровым (областное заксобрание), выявил неспособность региона обеспечить население доступной, высококачественной и гарантированной каждому жителю медицинской помощью.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, в том числе на совещаниях с правительством, о необходимости повышать доступность современного и качественного здравоохранения во всех российских регионах, напомнила парламентарий.

«В целях обеспечения достойным здравоохранением каждого гражданина страны вне зависимости от места проживания, убедительно просим Вас <…> дать поручение рассмотреть ситуацию, складывающуюся с состоянием медицины в Оренбургской области, и принять оперативные меры по устранению фактов нарушения конституционных прав наших граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь», — обратилась к Мурашко Останина.

Она также призвала провести проверку системы здравоохранения во всех регионах России, в том числе на доступность медпомощи для жителей малых городов и сел.

«Мы все погибаем»: оренбуржцы обратились к Путину

15 августа депутат Оренбургского городского совета Денис Батурин написал на своей странице во «ВКонтакте», что медицина — это «отдельная боль» жителей и первый вопрос, который они поднимают на встречах. Причиной упадка здравоохранения в селах и районах, по его мнению, стала страховая медицина:

«Сейчас зарплата врача зависит от количества пациентов и прикрепленного населения, которых в селе, естественно, меньше, чем в городе. Вот медики и уезжают в крупные города, в столицу — туда, где платят достойную зарплату. А в селах остается беда — об этом говорят люди».

«Чтобы попасть к узкому специалисту, которого чаще всего нет в районе, уходит до полугода. Работа скорой помощи — отдельная тема. Жители Асекеево рассказали случай, когда 35-летний мужчина не дождался приезда скорой помощи и умер во дворе своего дома. Его многодетная семья осталась без отца», — сообщил Батурин.

В той же публикации депутата говорится, что жители столкнулись с новой проблемой — им перестали выдавать дорогостоящие лекарства, которые раньше можно было получить через аптеки.

Еще одной «большой проблемой», как указал Батурин, остается общественный транспорт.

«Мало того, что нет полноценного сообщения с Оренбургом, люди не могут доехать и в соседние районы. Официальных перевозчиков просто нет. Есть частные, но они просят приличные деньги. Представьте: из Асекеево в Абдулино цена начинается от 1500 рублей», — возмутился он.

Как считает депутат горсобрания, для исправления ситуации в здравоохранении нужно забыть слово «оптимизация» и начать оказывать реальную помощь этой сфере.

«И это касается не только областной и муниципальной власти, но и бизнеса. Вы заработали деньги с людьми — будьте добры, помогите людям! Предприятия и крупный бизнес <…> должны понять: не будет людей — не будет работников; не будет медицины и образования — не будет людей. Они уедут туда, где все это есть», — рассудил Батурин.

До этого депутат заксобрания Оренбургской области и помощник Останиной Нурлан Мунжасаров опубликовал видеообращение жителей села Краснохолм к Путину в связи с ситуацией в медицине. Они пожаловались, что в результате «оптимизации» они лишились своей поликлиники с лабораторией и теперь им приходится «ездить за 70 км даже просто сдать анализ».

Как рассказали сельчане, когда по необходимости кого-то из жителей увозят в больницу на «скорой», то потом его выставляют среди ночи в коридор с вещами и говорят: «Как хотите, так и добирайтесь за свои 70 км, можете нанять такси, можете вертолет».

«То есть мы никому не нужны, никто о нас не заботится. Мы не просим, мы возмущаемся. Владимир Владимирович, окажите помощь жителям села Краснохолм, потому что мы все погибаем, мы тут на выживании. Мы не в состоянии больше это терпеть», — заявили жители на видео.

Оптимизация здравоохранения в России

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Ее целью называлась оптимизация расходов путем закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата подсчитали, что в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., пишет РБК. Число поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 году признала, что во многих регионах оптимизация здравоохранения «была проведена неудачно». Она отмечала, что в результате реформы и качество, и доступность медицинских услуг «резко ухудшились».