Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал «напряженный момент» на переговорах в Белом доме, где присутствовали его американский коллега Дональд Трамп и европейские лидеры, и генсеку НАТО Марку Рютте пришлось вмешиваться. Об этом пишет журналист британской газеты Guardian Эндрю Рот в своей колонке.

По его словам, на встрече Зеленский «начал подробно останавливаться на приоритетах Украины» по прекращению конфликта, но было заметно, что Трамп не заинтересован в их подробном обсуждении. Обстановка становилась все более напряженной, а лицо президента Франции Эмманюэля Макрона — все более мрачным.

«Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить. Затем украинский лидер внезапно, словно придя в себя, выпрямился в кресле и быстро завершил свою речь. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тут же вмешался и, как только появилась возможность, произнёс главное слово, которое Трамп хотел услышать — спасибо», — пишет автор колонки.

По его словам, существовал риск, что встреча вновь закончится «политическим фейерверком», как пресловутая февральская перепалка между Зеленским. Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Но эти опасения развеялись, когда сотрудник пресс-службы Белого дома Брайан Гленн похвалил украинского лидера за «потрясающий вид в костюме». Именно Гленн в феврале открыто критиковал Зеленского за выбор одежды в стиле милитари вопреки протоколу.

«Я изменился, а вы — нет», — довольно резко ответил президент Украины, чем вызвал улыбки и смех в зале, в том числе у самого Трампа.

Эндрю Рот пишет, что в ходе встречи Зеленский «в основном сидел молча», пока президент США сосредоточился на «хвастовстве» по поводу своих «подвигов как миротворца в мировых конфликтах», во многих случаях преувеличивая. Например, он заявил, что заключил мирные соглашения в шести войнах.

В целом, как пишет автор колонки, Трамп на встрече «делал туманные заявления о том, как он положит конец конфликту, и уклонялся от ответа на вопрос о том, как он собирается это сделать без переговоров о прекращении огня».

Журналист также отметил, что Зеленский изменил тактику поведения по отношению к Трампа, пойдя на «высокопарную лесть» и щедро благодаря за усилия по прекращению конфликта. Он даже поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за отправленное ею российскому президенту письмо об украинских детях.

В целом, считает колумнист Guardian, все присутствовавшие на встрече стороны «стремились сгладить разногласия и не допустить, чтобы Украина рассматривалась как главное препятствие на пути к миру и чтобы мяч не перешел к Путину».

Подробностей по поводу предполагаемого мирного соглашения прозвучало мало — за исключением того факта, что Трамп намерен пропустить этап прекращения огня и сразу перейти к обсуждению мирного договора. Когда канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали его добиться прекращения огня до начала переговоров по территориям и мирному соглашению, он, «похоже, не обиделся», но и не передумал.