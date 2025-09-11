Мать убитого летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, участвовала в процедуре опознания тела сына. Об этом сообщает RT со ссылкой на знакомого семьи Кузьминовых.

По словам собеседника телеканала, Инна Кузьминова связывалась с родственниками, «плакала и рассказывала, как опознала сына». Также RT утверждает, что женщина жаловалась на испанские власти, которые «не отдают ей тело для похорон».

В ноябре 2024 года CBS News со ссылкой на источники передавал, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании.

Дело Кузьминова

В августе 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине. Главное управление разведки (ГУР) страны утверждало, что угон судна произошло «в результате длительной спецоперации», а сам Кузьминов заранее вывез семью на украинскую территорию. Позднее ГУР поделилось документальным фильмом о российских летчиках, среди которых был Кузьминов. Он рассказывал, что перешел на сторону Киева, поскольку выступает против российской военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

CBS отмечает, что Украина предоставила Кузьминову $500 тыс. и новое удостоверение личности. Украинские официальные лица предупреждали пилота, что ему не стоит покидать страну, но он отправился в испанскую Вильяхойосу, где купил квартиру в многоэтажном комплексе. Большая часть жителей этого населенного пункта — выходцы из России и Украины, указывал телеканал.

Соседи летчика рассказывали, что он не жил спокойной жизнью: часто выпивал в местном баре и якобы «хвастался тем, кто он есть на самом деле». В феврале 2024 года в СМИ появилась информация об убийстве Кузьминова в провинции Аликанте. Позже факт смерти пилота подтвердило ГУР. Источники украинских изданий сообщали, что молодой человек пригласил к себе бывшую девушку, а затем его «нашли застреленным».

Разнорабочий Рубен Феррандиз убирал в гараже многоэтажного дома, где жил Кузьминов, когда услышал шум набирающей скорость машины. Затем мужчина увидел тело, лежащее лицом вверх на тротуаре, передает CBS. По мнению Феррандиза, убийцы использовали глушитель, поскольку он не слышал выстрелов.

Произошедшее также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое злоумышленников проникают в гараж и прячутся на заднем сидении своей машины. Они ждали около пяти часов, пока Кузьминов появится на парковке, а затем открыли огонь. С места преступления убийцы скрылись, а позже подожгли свою машину, указывает CBS.

Эксперт по России Марк Галеотти в разговоре с Politico отмечал, что убийство Кузьминова похоже на действия членов организованной преступной группы (ОПГ). Также он предположил, что испанские бандиты могли расправиться с летчиком по заказу. Представитель украинской разведки в беседе с изданием заявил, что Кузьминов сам виноват в своей гибели.

«Кузьминов хотел денег, он их получил. Мы дали ему $500 тыс. На Украине он был бы под защитой, но однажды он пришел и сказал, что хочет уехать за границу»,— сказал собеседник.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником», который стал «моральным трупом» уже тогда, когда планировал переход на сторону Украины. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть пилота, заявил: «Собаке — собачья смерть».