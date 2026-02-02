Зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву задали вопрос о том, как ему приходилось «держаться», когда не было денег. В интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo он рассказал, что в студенческие годы «зарабатывал как мог».

По словам Медведева, моментов, когда денег не хватало, было много, особенно в период обучения в университете.

«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — поделился зампред Совбеза.

Как рассказал Медведев, в студенческие годы он работал лаборантом на кафедре. «Так что опыт у меня в этом смысле опыт неплохой, я прекрасно понимаю, что это такое», — указал зампред Совбеза.

Кроме того, Медведев работал в стройотряде, а также был дворником, убирая территорию у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. Его заработок в тот период составлял от 80 до 120 рублей.

«А это уже были приличные деньги для того, чтобы и самому жить, и родителям чуть-чуть помогать, и там, в общем, чтобы что-то было для отдыха», — отметил зампред Совбеза.

После выпуска из университета Медведев работал юридическим консультантом, адвокатом и преподавателем, зарабатывая «более-менее приемлемые» деньги. «Это пришлось на ту пору, когда юристы снова стали востребованы», — пояснил он.

Медведев добавил, что работал со своими товарищами, и некоторые из них «тем не менее стали приличными людьми».

«Денег нет, но вы держитесь»

Заданный Медведеву вопрос отсылает к фразе, которую политик сказал в 2016 году в Крыму, когда занимал должность премьер-министра.

«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал он в ходе разговора с крымчанами в ответ на жалобу пенсионерки на высокие цены и низкие пенсии.

Высказывание распространилось в интернете в сокращенном варианте: «Денег нет, но вы держитесь».

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Медведева о нехватке денег для индексации пенсий, призывал рассматривать их исходя из контекста. «Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам все может совпадать, но по духу смысл может быть как-то иначе смотреться», — сказал глава государства.

Сам Медведев впоследствии иронизировал над своими словами о нехватке денег. «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — сказал он на церемонии награждения премиями правительства в области СМИ в январе 2017-го.

В 2019 году Медведев, отвечая на вопрос о лекарственном обеспечении населения, заявил, что деньги у правительства есть: «Мы в последние годы старались не жалеть деньги на бесплатные лекарства, поскольку появились экономические возможности. Только в этом году в бюджете предусмотрено 150 млрд рублей, в следующем году — 175 млрд. То есть деньги есть».

В контексте фразы про нехватку денег Путин вспоминал Медведева в 2024 году на встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево. Тогда один из участников мероприятия отметил, что научная сессия, на которой обсуждалась поддержка начинающих специалистов, носила название «Деньги есть, но вы учитесь». На это Путин с улыбкой сказал: «Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз. У нас с ним встреча назначена».

После ухода Медведева с поста премьера политолог Константин Калачев заявил RTVI, что Медведева будут вспоминать по фразе «Денег нет, но вы держитесь».