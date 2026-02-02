Зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву задали вопрос о том, как ему приходилось «держаться», когда не было денег. В интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo он рассказал, что в студенческие годы «зарабатывал как мог».
По словам Медведева, моментов, когда денег не хватало, было много, особенно в период обучения в университете.
«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — поделился зампред Совбеза.
Как рассказал Медведев, в студенческие годы он работал лаборантом на кафедре. «Так что опыт у меня в этом смысле опыт неплохой, я прекрасно понимаю, что это такое», — указал зампред Совбеза.
Кроме того, Медведев работал в стройотряде, а также был дворником, убирая территорию у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. Его заработок в тот период составлял от 80 до 120 рублей.
«А это уже были приличные деньги для того, чтобы и самому жить, и родителям чуть-чуть помогать, и там, в общем, чтобы что-то было для отдыха», — отметил зампред Совбеза.
После выпуска из университета Медведев работал юридическим консультантом, адвокатом и преподавателем, зарабатывая «более-менее приемлемые» деньги. «Это пришлось на ту пору, когда юристы снова стали востребованы», — пояснил он.
Медведев добавил, что работал со своими товарищами, и некоторые из них «тем не менее стали приличными людьми».
«Денег нет, но вы держитесь»
Заданный Медведеву вопрос отсылает к фразе, которую политик сказал в 2016 году в Крыму, когда занимал должность премьер-министра.
«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал он в ходе разговора с крымчанами в ответ на жалобу пенсионерки на высокие цены и низкие пенсии.
Высказывание распространилось в интернете в сокращенном варианте: «Денег нет, но вы держитесь».
Президент России Владимир Путин, комментируя слова Медведева о нехватке денег для индексации пенсий, призывал рассматривать их исходя из контекста. «Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам все может совпадать, но по духу смысл может быть как-то иначе смотреться», — сказал глава государства.
Сам Медведев впоследствии иронизировал над своими словами о нехватке денег. «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — сказал он на церемонии награждения премиями правительства в области СМИ в январе 2017-го.
В 2019 году Медведев, отвечая на вопрос о лекарственном обеспечении населения, заявил, что деньги у правительства есть: «Мы в последние годы старались не жалеть деньги на бесплатные лекарства, поскольку появились экономические возможности. Только в этом году в бюджете предусмотрено 150 млрд рублей, в следующем году — 175 млрд. То есть деньги есть».
В контексте фразы про нехватку денег Путин вспоминал Медведева в 2024 году на встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево. Тогда один из участников мероприятия отметил, что научная сессия, на которой обсуждалась поддержка начинающих специалистов, носила название «Деньги есть, но вы учитесь». На это Путин с улыбкой сказал: «Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз. У нас с ним встреча назначена».
После ухода Медведева с поста премьера политолог Константин Калачев заявил RTVI, что Медведева будут вспоминать по фразе «Денег нет, но вы держитесь».
«Хотя на самом деле он оставляет после себя неплохое наследство. Понимаете, Медведев как тот конь из поговорки, который борозды не испортит и глубоко не вспашет», — выразил мнение эксперт.