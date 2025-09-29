В России для иностранных агентов могут установить единую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

В частности, предлагается установить для лиц, обладающих соответствующим статусом, общую ставку платежей по НДФЛ в размере 30%. Помимо этого, иноагенты не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Кроме того, планируется ограничить налоговые льготы для организаций, признанных иностранными агентами, а также для тех, у которых иностранные агенты владеют более 10% акций напрямую или косвенно. Минфин также планирует запретить таким организациям пользоваться сниженными ставками налога на прибыль и освобождением от налогов на доходы от безвозмездно полученного имущества.

Соответствующая инициатива ранее уже была одобрена российским правительством в августе, писал РБК со ссылкой на источник. Поправки, предусматривающие подобные нововведения, планируется внести в ст. 217 Налогового кодекса, оговаривающую виды доходов, не подлежащие налогообложению.

В январе 2025 года комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России разработала проект закона, в соответствии с которым предполагалось повышение штрафов за отсутствие какой-либо маркировки материалов иностранных агентов.

В декабре 2024 году был принят закон о специальном рублевом счете для лиц, обладающих статусом иностранного агента, на котором они должны хранить свои доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и сдачи ее в аренду.

Также с февраля 2024 года предпринимателям с российским гражданством, а также организациям из России, было законодательно запрещено публиковать рекламные объявления на ресурсах, которые принадлежат лицам, признанным иностранными агентами.