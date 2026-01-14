Минобороны России обвинило Украину в атаке ударными беспилотниками по танкеру Matilda у побережья Краснодарского края. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства, опубликованного в его телеграм-канале в среду.

Там сказано, что российские военные в акватории Черного моря приняли переданный по международному каналу сигнал бедствия с судна 13 января в 10:15.

«Танкер “Матильда”, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края», — сообщило Минобороны.

Ведомство не упомянуло о двух других танкерах, которые, как сообщалось, тоже попали под удар БПЛА в Черном море. При этом накануне только РИА Новости писало со ссылкой на свой источник, что дроны были украинскими. Со стороны Вооруженных сил Украины не было заявлений об атаке.

Казахстан сделал заявление в связи с атаками

Ранее в среду МИД Казахстана выразил «серьезную озабоченность» в связи с атаками дронов на три танкера, которые следовали к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Казахстан провел экстренные встречи с послами нескольких европейских стран, а также с США и другими зарубежными партнерами, сообщил официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев. В ходе этих встреч было указано на необходимость принять действенные меры по обеспечению безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов на морских путях.

В заявлении подчеркивается, что Казахстан «не является стороной какого-либо вооруженного конфликта», но в соответствии с международными нормами обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей.

«В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», — отметили в ведомстве.

Там предупредили о росте подобных инцидентов, что увеличивает риски для международной энергетической инфраструктуры.

«Призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем», — заключили в МИД Казахстана.

Атака на танкеры и инфраструктуру КТК

Помимо судна Matilda, 13 января были атакованы танкеры Delta Harmony и Delta Supreme, которые ходят под флагом Либерии, сообщал Reuters. Все три находятся под управлением греческих компаний.

Танкер Matilda зафрахтован казахстанской национальной судоходной компанией «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз») для транспортировки экспортной каспийской нефти. Один из танкеров зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron.

В Минэнерго Казахстана заявили об отсутствии пострадавших и серьезных разрушений, в Chevron также сообщили, что зафрахтованный компанией танкер остается мореходным.

Танкеры не были загружены нефтью и ожидали погрузки в ближайшие дни.

С февраля 2025 года на инфраструктуру КТК в Краснодарском крае, через которую идет больше 80% экспорта казахстанской нефти, было совершено несколько украинских беспилотных атак. После одной из них в ноябре, когда было значительно повреждено ВПУ-2 (выносное причальное устройство), Астана выразила протест Украине, назвав произошедшее очередным «актом агрессии против исключительно гражданского объекта», чья работа гарантирована нормами международного права.

В Киеве в ответ заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Казахстана, но обратили внимание «на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации». В МИД Украины заверили, что действия ВСУ не направлены против третьих сторон.