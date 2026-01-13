В Черном море атаке дронов подверглись три танкера, направлявшихся на загрузку на терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) под Новороссийском, куда поступает для дальнейшего экспорта более 80% каспийской нефти из Казахстана. Об этом 13 января сообщили Reuters восемь источников. В Казахстане подтвердили удар по зафрахтованному им танкеру Matilda. РИА Новости сообщило, что БПЛА были украинскими.

«Ведется оценка ущерба»

Согласно данным источников Reuters, речь идет о танкерах Delta Harmony, Delta Supreme (оба, по данным агентства, находятся под управлением греческой компании Delta Tankers) и Matilda (под управлением греческой Thenamaris). В Delta Tankers на момент публикации не ответили на запрос Reuters. В Thenamaris подтвердили, что судно Matilda было атаковано двумя беспилотниками, когда находилось в 48 км от причала КТК.

«По предварительным оценкам, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, которое осталось мореходным, отплывает из этого района», — сказал представитель управляющей компании.

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» подтвердила удар по танкеру Matilda.

«13 января танкер подвергся атаке БПЛА. <…> По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба», — сказано в сообщении.

Как пишет Reuters, изначально сообщалось, что атаке беспилотников также подвергся танкер Freud (ходит под флагом Маршалловых островов), который с 12 января также находится под Новороссийском. Однако управляющая им греческая компания TMS опровергла эту информацию.

Атакованные танкеры зафрахтованы Казахстаном и США

Танкер Matilda зафрахтован казахстанской национальной судоходной компанией «Казмортрансфлот», которая является дочерним предприятием «КазМунайГаза». В его пресс-службе уточнили, что загрузка судна казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января. В релизе не говорится, изменятся ли теперь эти планы.

В Минэнерго Казахстана уточнили, что два атакованных БПЛА танкера — Matilda и Delta Harmony — шли под флагами Мальты и Либерии. На втором судне произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В обоих случаях пострадавших и серьезных разрушений нет, сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что танкеры не были загружены нефтью, ущерба энергоресурсам Казаххстана не нанесено.

Один из подвергшихся атаке танкеров был зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron, сообщили Reuters в ее пресс-службе. Там уточнили, что все члены экипажа находятся в ⁠безопасности, судно направляется в порт. В компании добавили, что внимательно следят за ситуацией и координируют свои ⁠действия с оператором судна и властями.

В Chevron также ‌отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз «Тенгизшевройл» (ТШО). Доля американской нефтекомпании в ТШО составляет 50%, тогда как у ExxonMobil — 25%, у «КазМунайГаз» — 20%, у ЛУКОЙЛа — 5%.

Cогласно онлайн-сервису MarineTraffic, танкер Matilda длиной 250 метров предназначен для перевозки сырой нефти и ходит под флагом Мальты. В декабре он прибыл из греческого порта Салоники в Эгейском море в российский черноморский порт Новороссийск. Delta Harmony и Delta Supreme, по информации сервиса, ходят под флагом Либерии, в декабре первое судно отплыло из Греции, второе из Турции и оба прибыли в район Новороссийска в разные дни первой декады января.

Возможная причастность Украины

РИА Новости сообщило со ссылкой на свой источник, что Delta Harmony и Matilda «получили повреждения грузового оборудования, но не лишены плавучести». Источник агентства заявил, что это произошло в результате атаки украинских беспилотников.

Власти Украины, со своей стороны, не делали заявлений об атаке.

Атаки на инфраструктуру КТК

С февраля 2025 года было совершено несколько украинских беспилотных атак на инфраструктуру КТК в Краснодарском крае. В конце ноябре после атаки безэкипажных катеров получило значительные повреждения ВПУ-2 (выносное причальное устройство). В консорциуме тогда заявили, что его дальнейшая эксплуатация «не представляется возможной».

МИД Казахстана после этого выразил протест Украине, назвав произошедшее очередным «актом агрессии против исключительно гражданского объекта», чья работа гарантирована нормами международного права.

В Киеве в ответ заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Астаны, но обратили внимание «на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации». В МИД Украины заверили, что действия ВСУ не направлены против Казахстана или третьих сторон.

В декабре министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что экспортные потери страны из-за атак на объекты КТК составили 4 млн тонн нефти. По его словам, «временная корректировка добычи составила порядка 480 тыс. тонн». В свою очередь депутаты парламента Казахстана предложили Генпрокуратуре страны приравнять публичное одобрение атак на инфраструктуру КТК к пропаганде терроризма или госизмене.