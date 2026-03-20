Минпросвещения России направило в Минцифры предложение включить в «белый список» образовательные сайты и цифровые сервисы, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что перечень ресурсов с гарантированным доступом сформирован для учащихся, педагогов и родителей. В список вошли:

официальный сайт министерства,

цифровые помощники ученика, педагога и родителя,

Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО»,

конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы,

портал «Земский учитель»,

портал «Усыновление в Российской Федерации»,

информационно-просветительский портал «Растимдетей.рф»,

информационный портал «Десятилетие детства».

По словам Кравцова, при замедлении доступа в интернет важно гарантировать учителям, ученикам и их родителям бесперебойный доступ к нужным им образовательным ресурсам.

В министерстве напомнили, что ресурсы из «белого списка» сохраняют работоспособность даже при замедлении или отсутствии доступа к сети, в том числе на мобильных устройствах.

Вопрос о включении образовательных платформ в перечень рассматривается в рамках мер по обеспечению стабильной работы критически важных сервисов в условиях возможных технических ограничений. Ранее в «белый список» уже включались порталы ряда федеральных ведомств и социально значимые сервисы.

Несмотря на существование этого списка, далеко не всегда доступ к ресурсам из него предоставляется при возникновении перебоев в работе мобильного интернета. Например, когда недавно в Москве появились серьезные проблемы с этим видом связи, сервисы и сайты из «белого списка» не открывались.

Роскомнадзор заявлял, что все претензии по этому поводу надо переадресовывать в Минцифры. В Кремле подчеркивали, что все ограничения в работе мобильного интернета вводятся ради обеспечения безопасности граждан, поэтому пользователи должны воспринимать эту ситуацию лояльно.