Мошенники в течение месяца обманывали жителя Ростова-на-Дону посредством поддельного сайта, создававшего иллюзию игры на бирже. Таким образом мужчина лишился 400 тыс. рублей. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на прокурора города Валерия Поцелуйко.



Он предупредил, что предложение игры на бирже с обещанием 100% заработка стало одним из распространенных в последнее время видов кибермошенничества.

«Пользуются поддельными сайтами, которые выглядят, как реальные биржи. В апреле одного из жителей нашего города таким образом обманули на 400 тысяч рублей. Причем в течение месяца», — сообщил Поцелуйко.

Похожий обманный метод связан с якобы «инвестированием», продолжил прокурор.

«Мошенники, представляясь представителями какой-либо крупной и всем известной организации, убеждают жертву инвестировать в различные крупные объекты, чтобы получать от этого пассивный постоянный доход. К сожалению, итог такой же, как и в первом случае», — сказал правоохранитель.

Как он пояснил, кибермошенники активно используют психологические манипуляции. В частности, они могут ставить человека в жесткие временные рамки, ограждать от общения с другими людьми, чтобы никто не мог разубедить жертву действовать в интересах злоумышленников.

«Выводят на эмоции, будь то жадность, страх… В общем, заставляют действовать потерпевших импульсивно и необдуманно», — предостерег Поцелуйко.

Он подчеркнул, что во многих случаях мошенники пользуются недостаточным уровнем цифровой грамотности населения, а также неосведомленностью людей о своих правах и их защите.

Один из примеров — так называемая «электронная верификация», когда человеку звонят и говорят, что нужно якобы продлить договор или обслуживание сим-карты, медицинского полиса и т. п. Чаще всего преступникам в этих случаях нужен код-пароль, который приходит пользователю на телефон и открывает доступ к средствам на банковской карте или аккаунту на «Госуслугах», рассказал Поцелуйко.

Еще один ставший популярным способ — обман под предлогом противодействия мошенникам, когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур. Жертвами такого обмана нередко становились в том числе знаменитости.

В этих случаях потерпевших иногда тоже «обрабатывают» в течение длительного времени. Прокурор привел в пример уголовное дело, возбужденное в апреле: согласно материалам, человека в течение месяца «пугали и обманывали», в результате чего он потерял 2 млн рублей.

«Воздействие злоумышленников на потерпевшего началось в феврале и закончилось в начале марта. <…> Сначала сказали, что пришла на почту посылка, якобы из органа соцзащиты. Попросили сообщить код из смс. Таким образом получили доступ к его личному кабинету на „Госуслугах“. Далее похитили 400 тысяч рублей и заставили взять кредит на сумму в 1,6 млн рублей», — рассказал Поцелуйко.

Он заявил, что для того, чтобы не стать жертвой подобных мошенников, нужно только одно: «просто класть трубку, не продолжать подобный разговор».