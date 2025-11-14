Минюст признал иноагентом журналистку Елену Костюченко

Минюст России 14 ноября обновил реестр иноагентов, внеся туда трех человек и одну организацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

журналист Кирилл Кривошеев;

журналистка Елена Костюченко;

экс-ректор «Российской экономической школы» Рубен Ениколопов;

ООО «Форпост».

В прошлую пятницу, 7 ноября, министерство внесло в перечень иноагентов политолога Георгия Чижова*, историка Алексея Уварова*, журналиста Александра Пичугина*, художника-акциониста Павла Крисевича*, общественного деятеля Бориса Золотаревского*, политолога Маргариту Завадскую*, а также форум «СловоНово»* и проект «Черта»*.

Президент России Владимир Путин 15 октября подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иноагентов. Согласно новым нормам, для возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ теперь достаточно одного административного правонарушения по статье 19.34 КоАП, тогда как ранее требовалось два нарушения в течение года.

Отношение общества к иноагентам

Согласно исследованию ВЦИОМ, термин «иностранный агент» вызывает у большинства россиян негативные ассоциации. 28% опрошенных связывают его с понятиями «предатель» и «враг», а 13% — со «шпионом» или «диверсантом».

При этом 75% респондентов знакомы с соответствующим законом, а 65% поддерживают существование этого правового статуса. В общественном сознании сформировался сложный образ иностранного агента, сочетающий исторические и современные политические коннотации.

Наиболее известными персонами, ассоциирующимися с этим статусом, россияне назвали Максима Галкина, Андрея Макаревича и Аллу Пугачеву (хотя она не имеет этого статуса). Среди организаций чаще всего упоминался телеканал «Дождь»**.

Исследование также показывает, что статус чаще связывается с медийными лицами, чем с политиками, приобретая характер публичного «ярлыка».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов