Борт санавиации доставил раненного одноклассником мальчика из больницы пермского города Березники в краевую клиническую больницу, сообщает Минздрав Прикамья. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что врачи делают «все возможное и невозможное» для спасения ребенка.

Утром 19 февраля в средней школе №1 Александровска 13-летний школьник встретил одноклассника на лестнице третьего этажа и нанес ему ножевые ранения в шею и туловище. В СК считают, что причиной мог стать конфликт между подростками. Baza пишет, что они раньше сидели за одной партой и «неплохо общались», но потом поссорились из-за компьютерного шутера, и проигравший решил отомстить.

По информации Mash, он готовил нападение заранее и принес нож в школу еще накануне, однако учителя его изъяли. Кроме того, в общем чате мальчик анонсировал, что произойдет нечто «интересное».

Как пишет Baza, в школе подростка характеризуют как агрессивного, склонного к провокациям и живущего «по понятиям». По словам отца, он живет с матерью и отчимом, которые иногда «воспитывают его силой».

Краевое министерство образования и науки заявило, что после инцидента занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля.

Источник URA.RU рассказал, что нападение в учебном учреждении №1 могло стать уже вторым за неделю. По его словам, в начале недели девятиклассница напала с острым предметом на ученика классом старше. Причины произошедшего ему неизвестны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка ( ч. 3 ст. 30; п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), халатности (ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).