Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора (в миру Евгений Сиротенко) от управления экзархатом Западной Европы в связи с церковным судом над ним. Об этом сообщила пресс-служба главы РПЦ.

Управление патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии временно поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (в миру Сергей Головков).

Западноевропейский экзархат объединяет епархии, расположенные во Франции, Бельгии, Люксембурге, Лихтенштейне, Андорре, Испании, Португалии, Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Италии, на Мальте, в Монако, Швейцарии.

Причина, по которой в отношении Нестора было открыто церковно-судебное производство, не названа. Телеграм-канал «Православие и зомби» пишет, что митрополит «много лет, открыто, под своим собственным именем» играет в покер и принимает участие в международных турнирах.

Профиль игрока по имени Евгений Сиротенко есть в крупнейшей базе данных по живому покеру. На странице указаны турниры, в которых он принимал участие с 2023 года, большинство из них проводились в Париже. На портале Pokernews опубликованы фотографии Сиротенко, сделанные во время турниров.

Митрополит Нестор был направлен на обучение в Париж в 1999 году и с тех пор служил во Франции. В октябре 2022 года Священный Синод назначил Нестора преосвященным Корсунским и Западноевропейским, патриаршим экзархом Западной Европы. При этом он он сохранил должность временного управляющего Испанско-Португальской епархией.

В марте 2023-го митрополит стал временным управляющим приходами Московского патриархата в Италии. В июле-декабре 2024 года он был временным управляющим Будапештско-Венгерской епархией, которой ранее управлял митрополит Иларион (Григорий Алфеев), отстраненный и «почисленный на покой» после обвинений в домогательствах к 21-летнему келейнику Георгию Сузуки.

Синод при вынесении решения предписал Илариону обратить его внимание «на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя».

Митрополит отверг обвинения в домогательствах. По его словам, келейник был завербован «могущественными спецслужбами», которые действовали в Венгрии, и должен был собирать для них материалы, но «провалил задание», после чего обвинил Илариона в домогательствах. В аудио- и видеозаписи, которые молодой человек передал СМИ в качестве доказательств, были внесены «многочисленные изменения», заявил Иларион.

После скандала Илариона отправили служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, а временное управление Будапештско-Венгерской епархией было передано митрополиту Марку, который теперь возглавляет и Западноевропейский экзархат.

В конце октября чешское издание Deník N обвинило Илариона в связях с ФСБ и опубликовало видео, на котором митрополит стреляет из огнестрельного оружия якобы в тире спецслужбы. В публикации отмечается, что кадры предоставил тот самый келейник Георгий Сузуки, который обвинил митрополита в домогательствах.

Deník N утверждает со ссылкой на источники, что в связи с этими сведениями правительство Чехии якобы рассматривает возможность введения санкций против Илариона. Сам священнослужитель заявил, что подворье РПЦ в Чехии живет в атмосфере «постоянной травли».