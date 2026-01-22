В Москве задержали россиянина, засланного спецслужбами Молдовы для выполнения задания, направленного против безопасности страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный приехал в Москву в декабре 2025 года. Его задержали при подготовке к выполнению задания, суть которого в сообщении не раскрывается.

В ФСБ отметили, что нашли у него электронную переписку с сотрудником молдавской спецслужбы, которая подтверждает эти обстоятельства.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК; максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы).

Россиянин отправлен под стражу и, как утверждается в релизе, «дает признательные показания».

«Мне пришлось дать согласие»

СМИ опубликовали видео ЦОС, на котором показано, как мужчину с бородой, чье лицо заблюрено, привозят в «Бутырку» и ведут по ее коридору на допрос. Далее он рассказывает, что задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова.

Мужчина называет по имени того, кто его завербовал — полковник Михаил Петрашку. По его словам, сотрудник СИБ предложил ему «сотрудничество по поводу предоставления информации о политических факторах в Республике Молдова».

«Зная отношение Службы информации и безопасности, а также правоохранительных органов Республики Молдова к общественным деятелям и политикам, которые против западной ориентации и поддерживают восточное направление, мне пришлось дать согласие на сотрудничество и на вербовку данным сотрудником», — излагает человек на видео.

Он сказал, что давал ему ответы и делился информацией в меру своих возможностей и знаний.

Контакты с полковником Петрашку происходили «примерно раз в полтора—два месяца» и включали личные встречи, добавил мужчина.

Собирал «установочные данные сотрудников ФСБ»

На расширенном видео, опубликованном «Известиями», сотрудник ФСБ, сидя спиной к камере в затемненном помещении, указывает, что «в шпионской деятельности» в очередной раз уличены спецслужбы страны, «которая разорвала все партнерские, политические и дружественные отношения с Российской Федерацией».

Сотрудник объяснил действия Молдовы тем, что ее руководство с целью войти в Евросоюз пытаются «доказать европейским хозяевам свою преданность». Но при этом они совершают действия, «которые в дальнейшем наносят непоправимый ущерб репутации Республики Молдова», продолжил он.

Власти Молдовы заявили 19 января, что приступили к юридическим процедурам для полного выхода страны из состава СНГ. В Госдуме назвали решение «демонстративным шагом» в рамках курса на «сдачу Молдовы Румынии и Европейскому союзу». Президент России Владимир Путин ранее в контексте такой перспективы говорил, что членство Молдовы в СНГ «не имеет большой ценности» для Москвы. Вместе с тем он предупредил, что «беднейшая страна Европы» в этом случае будет платить за энергоносители из США на 30% дороже, чем получает сейчас от России.

Говоря о задержанном и его «кураторе» Михаиле Петрашку, российский силовик уточнил, что задержанный собирал и передавал «чувствительную информацию». В частности, это были «сведения о результатах работы оппозиционных партий и отдельных активистов, каналах их финансирования, а также установочные данные сотрудников ФСБ России», перечислил он.

«Кроме того, по заданию Петрашку, задержанный регулярно посещал территорию России, где проводил встречи с сотрудниками органов государственной власти и управления», — добавил он.

Как утверждает сотрудник ФСБ, задержанный подтвердил всю информацию в ходе допросов и «активно сотрудничает со следствием».

В спецслужбе напомнили, что в мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, которые, как тогда сообщалось, приехали «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные».