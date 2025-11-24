Специальная военная операция (СВО) может завершиться в 2026 году, если Украина лишится финансовой и военной поддержки со стороны Запада. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Он напомнил, что половина бюджета Украины формируется за счет взносов от западных стран, а вооружение поставляет в основном Вашингтон. По его словам, если уровень военной и финансовой помощи со стороны Запада не изменится, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «сопротивляться еще долго», поскольку у них есть «серьезно и основательно заготовленные позиции и оборонительная коммуникация».

Политолог добавил, что главы европейских государств поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, а американский лидер Дональд Трамп регулярно с ним встречается и, по мнению Топорнина, позитивно к нему относится. Сами украинцы, даже если они недовольны решениями руководства страны, не могут ничего сделать из-за отмены выборов в период действия военного положения.

Предположение о том, что вооруженный конфликт на Украине может закончиться в 2026 году, делал военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, развитие ситуации «к этому приближается», поскольку США признали право России на отстаивание ее интересов в сфере безопасности.

21 ноября стало известно, что власти США пригрозили прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если Киев не подпишет разработанный Вашингтоном мирный план. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что если США реализуют эту угрозу, то тем самым «забьют гвоздь в крышку гроба» украинской армии.