Если США прекратят поставлять оружие и боеприпасы Киеву, то «забьют гвоздь в крышку гроба» украинской армии. Такое мнение выразил в разговоре с «Инфо24» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал появившиеся накануне сообщения о том, что США могут прекратить поставки вооружения и обмен разведданными в случае, если Украина не подпишет разработанный Вашингтоном план мирного урегулирования. Американская сторона при этом настаивает, чтобы Украина подписала рамочное соглашение к 27 ноября.

По словам Матвийчука, США неоднократно приостанавливали военную помощь Украине, однако она спустя время возобновлялась. Если на этот раз поставки действительно прекратятся, то ВСУ лишатся ракет ATACMS, Storm Shadow, Scalp и Hellfire.

«Также украинская армия утратит возможность применять массу других вооружений и систем, которые были поставлены американцами», — отметил полковник.

При этом Европа, как считает эксперт, компенсировать поставки Штатов не сможет, так как страны ЕС сами во многом зависят от Вашингтона в военной сфере. Такой сценарий станет не только большим ударом по ВСУ, но и подтолкнет правительство Украины пойти на уступки и подписать мирный план, разработанный американской стороной.

«Трамп уже давно пытается переложить на Европу бремя финансовой и военной помощи Украине. Если это произойдёт, то это будет последний гвоздь в крышку гроба ВСУ и Зеленского. Я думаю, что угроза прекращения военной помощи со стороны США вынудит Зеленского принять условия Вашингтона», — заключил Матвийчук.

20 ноября украинские СМИ сообщили о проекте мирного соглашения из 28 пунктов, который предложил Вашингтон. Документ включает в себя сужение личного состава армии Украины до 600 тыс. военных и признание Крыма и ЛДНР де-факто российскими.

Тем не менее Киев и союзники настаивают на том, что переговоры с Россией возможны исключительно после прекращения боевых действий по текущей линии соприкосновения. По данным Bloomberg, на встрече с американской делегацией в Женеве 23 ноября Украина представила свой вариант мирного соглашения.

Документ, как пишет издание, включает пункты о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО о коллективной обороне, использовании замороженных российских активов для восстановления Украины и выплате компенсаций, а также отказ уступить России подконтрольные ВСУ территории на востоке страны.

Параллельно ЕС готовится к возможному прекращению поставок вооружения Украине от США на фоне проблем с подписанием мирного соглашения. По словам анонимного собеседника Financial Times, в таком случае страна останется в опасном положении. Европейские дипломаты собираются «придумать» встречное предложение.