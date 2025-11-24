Европа готовится к тому, что Вашингтон прекратит поддержку Киева на фоне проблем с урегулированием конфликта, сообщил Financial Times европейский чиновник.

По словам собеседника издания, в таком случае президент Украины Владимир Зеленский и его страна останутся «в опасном положении».

«Очевидно, что мы планируем именно такой сценарий», — заявил источник.

Другой европейский чиновник назвал ситуацию в администрации президента США Дональда Трампа «грязной».

П словам источника издания., европейские дипломаты ожидают дальнейших встреч на следующей неделе между Францией, Германией и Великобританией. Среди возможных участников могут быть лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы пытаемся придумать что-то, что подойдет в качестве встречного предложения», — заявил дипломат.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что существует «иллюзия», что если США выделят больше финансовой помощи, увеличат поставки оружия и введут новые санкции, то «победа будет близка». Рассуждая о таком убеждении, он выразил мнение, что «мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий».

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что украинские власти не поблагодарили США за их помощь. По его словам, противостояние Москвы и Киева никогда не перешло бы на поле боя, если бы у США и Украины было «сильное» руководство.

Президент также отметил, что сейчас США продает НАТО «огромные партии оружия» для передачи Украине, в то время как бывший американский лидер Джо Байден «раздавал все бесплатно, включая “большие” деньги».