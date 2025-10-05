Женщина из Узбекистана обманула около 100 москвичей, выманив у них более 200 млн рублей, утверждает телеграм-канал Mash. Для этого она сменила фамилию на Шойгу и выдавала себя за родственницу секретаря Совета безопасности России, бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

По данным Mash, речь идет о 27-летней Шерьехон Османовой. Под фамилией Шойгу она выдавала себя за племянницу экс-главы Минобороны, утверждая, что у ее семьи есть собственная криптовалютная биржа, куда якобы можно вложить 1,5 млн рублей и получать проценты.

Адвокат Саид Ярахмедов, представляющий интересы троих потерпевших, в разговоре с РИА Новости подтвердил, что злоумышленница сменила паспортные данные, завела новых знакомых и предлагала им инвестировать в бизнес, чтобы ежемесячно получать доход. Впоследствии женщина пропала.

По словам Ярахмедова, по делу проходят десятки потерпевших: одни отдали ей 1 млн рублей, другие — 1,5 млн рублей.

«Приблизительно, ущерб от действий злоумышленников пока составляет более 100 млн рублей, но количество эпизодов и сумма ущерба может возрасти в два раза», — сообщил адвокат ТАСС.

Ярахмедов и его подзащитные обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Адвокат добавил, что вместе с Шерьехон Шойгу под подозрением находится ее муж, который также сменил фамилию «перед совершением преступления».

В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры, которая была продана из-за мошенников. В 2024 году злоумышленники убедили певицу фиктивно продать квартиру в Хамовниках и перевести деньги на «безопасный» счет. В результате Долина отдала аферистам 180 млн рублей, включая сбережения на сумму 68 млн рублей, а новой собственницей жилья стала Полина Лурье, которая настаивала на своей невиновности.

Долина также подавала иск об оспаривании сделки, обвинив покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении». Весной 2025-го Хамовнический суд удовлетворил его и признал сделку по отчуждению столичной квартиры певицы недействительной.