Жители Москвы начали получать электронные повестки на свои аккаунты в «Госуслугах», пишет MSK1 со ссылкой на читателей. Сообщения содержат ссылки с требованием явиться в военкомат и списком анализов, которые надо предварительно сдать. Следом приходит уведомление об ответственности за неявку. Какую силу имеют эти сообщения и как быть получившим их молодым людям — в материале RTVI.

Сейчас в России идет весенний призыв на срочную службу, стартовавший 1 апреля 2024 года. Призывной возраст в соответствии с указом президента повышен с 27 до 30 лет. За три с половиной месяца планируется призвать на военную службу 150 тысяч человек, не пребывающих в запасе. Для сравнения: в 2023 году призывали 147 тысяч человек.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заверил, что весенние призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации.

Глава думского комитета Андрей Картаполов предупреждал, что уже сейчас призывники могут получать по две повестки — и бумажную, и электронную. По его словам, «ничего страшного в этом нет», поскольку содержание повесток должно совпадать, а электронные повестки пока не имеют юридической силы.

«Законом пока не предусмотрены». Что говорят депутаты и юристы об электронных повестках

В военкомат следует идти с бумажной повесткой, пояснил Картаполов: пока не начнет функционировать электронный реестр военнообязанных, именно эта форма будет оставаться «основной». Впоследствии такие повестки будут рассылать не только срочникам, но и другим призывникам, добавил депутат ГД.

По словам депутата, если на момент получения повестки призывник находится за границей (например, в отпуске) и не может явиться в военкомат в указанный ему срок, он должен оперативно уведомить военкома о своей поездке и сроках возвращения.

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Работа над созданием единого реестра воинского учета и внедрением электронных повесток будет «практически завершена» к 2025 году, уточнил Картаполов. В Минцифры тоже говорили, что реестр начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров утверждает, что первое уведомление, приходящее в личный кабинет на «Госуслугах», носит информационный характер, а по содержащейся в нем ссылке размещена сама повестка — такая же, как в бумажном варианте, только с электронной подписью военкома.

Кокшаров напомнил, что цифровой реестр военнообязанных пока не работает, но в дальнейшем электронные повестки будут рассылаться именно через него.

«Тем не менее закон в то же самое время и предусматривает направление вот этих вот электронных повесток, через уведомления на московские госуслуги, но основная форма получения повесток остается в бумажном виде», — разъяснил юрист.

По его словам, до сих пор не было прецедентов привлечения к ответственности призывников, которые получили электронные повестки и не явились в военкомат. Тем не менее Кокшаров советует все же выполнить указания, содержащиеся в сообщении на «Госуслугах». Если по какой-то причине явка невозможна, то надо не скрываться, а обратиться к юристам, добавил эксперт.

В марте юрист Александр Латынин говорил RTVI, что электронные повестки в тестовом режиме уже рассылались осенью 2023 года. По его словам, это были «пробные выстрелы», которые привели призывников «в панику», поскольку они «не знали, что делать».