Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко отверг все обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), передает ТАСС. Марченко — один из ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в отношении судьи Верховного суда (ВС) в отставке Виктора Момотова. Накануне суд отправил бизнесмена в СИЗО.

Один из адвокатов Марченко сообщил ТАСС, что его подзащитный не признает вменяемые ему преступления и отвергает причастность к их совершению. На допросе бизнесмен заявил, что хотел отойти от управления операционной деятельностью гостиниц, но сохранить контроль над имуществом, поскольку был вынужден увольнять некоторых подчиненных «из-за их нечистоплотности».

Другой адвокат обвиняемого — Иван Дворовенко — заявил ТАСС, что на строительство новых объектов Марченко брал кредиты, постепенно погашая их. В связи с этим большинство имущества, в том числе находящегося под арестом из-за антикоррупционного иска, фактически принадлежит банкам.

«Андрей Марченко категорически не согласен с предъявленными обвинениями и может ответить за каждый кирпич, каждый построенный объект недвижимости, который когда-либо был приобретен бизнесменом», — заявил защитник.

Дворовенко подчеркнул, что все сделки можно подтвердить документально, при этом многие судебные решения выносились против их клиента, что доказывает отсутствие с его стороны какого-либо влияния на суды. Он добавил, что предприниматель отрицает наличие деловых связей с экс-судьей Виктором Момотовым, утверждая, что давно решил с ним «все дела».

Марченко предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Генпрокуратура считает, что Момотову через подставных лиц принадлежат объекты гостиничного бизнеса, большая часть из которых относятся к сети Marton. Это нарушает антикоррупционное законодательство.

В разговоре с «Коммерсантом» адвокат допустил, что до назначения Момотова судьей между ним и его подзащитным могли быть «какие-то взаимоотношения», поскольку они из одного города.

«Однако после того, как Момотов занял свою должность, они давным-давно прекратились, и то, что сейчас принадлежит семье Марченко, никакого отношения к Момотову не имеет», — отметил Дворовенко.

«Фигурант целого ряда уголовных дел»

«Коммерсантъ» установил, что Андрей Марченко — «фигурант сразу целого ряда уголовных дел». Первое из них было заведено в июле 2024 года военным следственным управлением Следственного комитета (СК) России по Южному военному округу — тогда Марченко обвинили в дезертирстве в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК), которое позже переквалифицировали в самовольное оставление места службы (ст. 337 УК).

Как пишет «Коммерсантъ», в октябре 2023 года бизнесмен заключил с Минобороны контракт на участие в СВО. Изначально он должен бы проходить службу в качестве наводчика разведывательной роты, позже перевелся на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. Однако следствие установило, что на службе Марченко не появлялся — вместо этого проводил время в Краснодарском крае и других российских регионах, а также за рубежом.

Сам Марченко рассказывал, что решил пойти в зону боевых действий на Украину, чтобы «защитить Русский мир, защитить Родину». Он отмечал, что лучше пойдет он, «человек с опытом, чем пацаны 22-23 лет». Вместе с бизнесменом в качестве добровольцев на СВО пошли его охранники.

«Без нас не справятся. Мы всех победим. Я в разведку иду, в самое боевое подразделение. <…> Мы поставили в известность Следственный комитет, пусть по уголовному делу сами уже разбираются», — говорил Марченко в апреле 2023 года.

В ноябре того же года он сообщал, что попал под обстрел и был госпитализирован с ранением.

Помимо дезертирства, Марченко обвинили в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК) при ремонте помещения кардиологического отделения 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. По данным СК, за выполнение в нем подсобных и ремонтных работ предпринимателя признали негодным к службе. Инцидент произошел в декабре 2023-го.

Позже фигурант рассказал, что сотрудники отелей Marton оказали кардиологическому отделению гуманитарную помощь в размере не более 10 тыс. рублей. В медицинском учреждении провели небольшой ремонт. Врачи подчеркнули, что полученные деньги никак не повлияли на признание бизнесмена негодным к воинской службе. Дело в отношении Марченко по ч. 3 ст. 291 УК было прекращено.

С мая по октябрь 2023 года Марченко якобы получил почти 670 тыс. рублей в качестве надбавки к денежному довольству. Деньги поступили на его счет незаконно — следствие расценило это как мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК).

В июле 2025-го против Марченко было возбуждено еще одно уголовное дело — его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, с 2020 по 2022 год отельер использовал схему дробления бизнесмена, чтобы минимизировать уплату налогов сетью из 35 отелей Marton, расположенных в шести регионах России. Фиктивные договоры по аренде гостиниц были оформлены с знакомыми и родственниками Марченко.

Кроме того, Марченко организовал незаконные перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему ИП. Деньги он получал якобы за аренду помещений.

Адвокат Марченко подчеркивает, что его подзащитный не признает вину ни по одному из уголовных дел. По его словам, предприниматель много сделал для военной операции на Украине, а в июле этого года пережил «очередной инфаркт с остановкой сердца». Правозащитник уверен, что все дела против Марченко будут прекращены, передает «Коммерсантъ».