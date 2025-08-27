Береговая охрана США изъяла порядка 34,8 т наркотиков общей стоимостью $473 млн у берегов Форт-Лодердейле (штат Флорида). Это рекордная партия кокаина и марихуаны, которая может «вызывать смертельную передозировку у всего [местного] населения», передает CNN слова контр-адмирала Адама Чами.

В период с 26 июня по 18 августа три катера береговой охраны совершили 19 задержаний в восточной части Тихого океана и Карибском море. В операции также участвовали военные корабли США и Нидерландов, вертолеты, американский таможенный и пограничный патруль.

Катер береговой охраны «Гамильтон» в итоге выгрузил в Порт-Эверглейдс в Форт-Лодердейле, который находится примерно в 48 км от Майами, почти 28,3 т кокаина и 6,5 т марихуаны. Командир судна Джон Б. Макуайт рассказал, что экипаж задержал 34 подозреваемых наркоторговца.

Это стало самой большой партией изъятых наркотиков в истории береговой охраны, отметили в ведомстве. По утверждению Чами, такие масштабы демонстрируют масштаб угрозы международного наркотрафика для США. CNN напоминает, что с января береговая охрана конфисковала наркотики на сумму $2,2 млрд.

«Эти наркотики <…> позволяют <…> международным преступным организациям производить и перевозить незаконный фентанил, угрожая США», — говорится в заявлении ведомства.

Фентанил — синтетический опиоид с сильным кратковременным действием, длительное употребление которого вызывает наркотическую зависимость, и даже незначительная передозировка смертельно опасна.

Уже более пяти лет назад власти США констатировали, что фентанил приводит к большему количеству смертей, чем героин. Он также в 50-100 раз мощнее морфина. Как отмечало National Public Radio, дилеры добавляют болеутоляющее к другим наркотикам — героину или кокаину, из-за чего зачастую и возникают передозировки.

Жертвой фентанила стал, в частности, известный певец Принс. От него же умер американский рэпер Лил Пип. Отравление фентанилом рассматривали в качестве одной из версий гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, но впоследствии выяснилось, что он скончался от передозировки кетамина.

Главный хирург США Джером Адамс призывал американцев, которые регулярно принимают опиоиды или знакомы с людьми из группы риска, всегда носить с собой налоксон — препарат от передозировок наркотиков.

Борьба с фентанилом — один из главных приоритетов администрации Дональда Трампа, отмечает CNN. В июле он подписал закон «О прекращении оборота фентанила со смертельным исходом», ужесточающий тюремные сроки для тех, кто торгует этим препаратом. Американский лидер заявил, что незаконный оборот фентанила является одной из основных причин его тарифных угроз в адрес Канады, Мексики и Китая.